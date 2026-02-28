Confcommercio replica al sindaco Gasperini: “Basta attacchi personali, si passi dalle parole ai fatti!”

Written by Antonio Tognoli• 4:18 pm• Ponsacco, Attualità, Politica

PONSACCO – Come purtroppo già accaduto in passato Gasperini dimostra di non aver ancora compreso appieno la responsabilità del ruolo che ricopre, nonostante siano già passati due anni dall’inizio del mandato”. Così il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli replica alle dichiarazioni del sindaco di Ponsacco



“Attaccare personalmente il nostro presidente di Area Vasta, Alessandro Simonelli nel tentativo di intimorirlo o screditarlo, significa colpire l’intera Confcommercio, di gran lunga l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a Ponsacco e sull’intero territorio provinciale. Invece di fare tesoro delle istanze emerse all’unanimità durante una riunione aperta e pubblica davanti a 50 imprenditori e commercianti, il Sindaco sceglie ancora lo scontro, ma non è con le polemiche che si risolvono i problemi del commercio”



“Il Sindaco sembra dimenticare che Confcommercio ha contribuito in maniera determinante alla rinascita e alla riqualificazione della cittadina del mobile. Proprio il presidente Simonelli, il cui impegno è sotto gli occhi di tutti , ha spesso citato Ponsacco come un esempio virtuoso da seguire in tutta la provincia, non a caso preso a modello da molti comuni del territorio. Se oggi i commercianti segnalano criticità, lo fanno per un timore fondato: quello di tornare indietro. È un peccato che, anziché raccogliere suggerimenti costruttivi, l’amministrazione scelga di interpretare i messaggi in modo parziale.”

“A preoccupare i commercianti è proprio la tempistica, quando proprio il Sindaco, negli incontri precedenti, dichiarò che molti interventi si sarebbero potuti realizzare in pochi mesi. Sono passati quasi due anni: è davvero il momento di passare dalle parole ai fatti” afferma il presidente area vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Proprio perché i commercianti ponsacchini vogliono il meglio per la loro città, continueranno a segnalare le difficoltà dei loro clienti e della categoria chiedendo una risoluzione delle criticità. Suggeriamo a Gasperini di mettersi al lavoro e accogliere finalmente le loro richieste: se lo farà saremo i primi a rendergliene merito” dichiara il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Last modified: Febbraio 28, 2026