Giovanna Bonanno ed Elena Meini (Lega): “Appoggiamo la richiesta di una madre che chiede il ritorno dell’associazione Ridolina e del progetto “L’Altalena” nel reparto di oncoematologia pediatrica del locale ospedale”

Written by Antonio Tognoli• 4:25 pm• Pisa, Politica

PISA – “Desideriamo esprimere il nostro pieno appoggio all’accorata richiesta di una madre, apparsa sulla Nazione, che sollecita l’azienda sanitaria ad ospitare nuovamente presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pisa, l’associazione Ridolina ed il progetto “L’Altalena”. Iniziative, purtroppo assenti da anni, che erano molto gradite, sia ai bambini ricoverati che ai loro familiari: un modo per rendere meno dolorosa la permanenza nel nosocomio di questi piccoli pazienti, purtroppo, gravemente ammalati“. Ad affermarlo Giovanna Bonanno ed Elena Meini, rispettivamente Assessore alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa e responsabile regionale Enti Locali della Lega

“La clown-terapia e gli spazi appositi, creati proprio per cercare di divertire e quindi distrarre, almeno per qualche ora, i giovanissimi ospiti della struttura sanitaria devono tornare ad essere presenti nell’ospedale pisano. Regalare un sorriso a chi soffre, ancora di più se in giovane età è qualcosa d’impagabile. Ci auguriamo, dunque, che il commovente appello di questa mamma venga velocemente accolto da chi di dovere. Le malattie si curano naturalmente con le medicine e grazie alla professionalità ed impegno di medici ed infermieri, ma anche un qualche supporto di tipo psicologico e giocoso deve essere assolutamente caldeggiato. Non pensiamo che il costo sia, poi, così esorbitante da non poter essere finanziato. Attendiamo, dunque, assieme ai bimbi ricoverati ed ai loro genitori ottime notizie in tal senso.“

Last modified: Febbraio 28, 2026