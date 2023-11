Recuperi. Brescia ko a Palermo. Pari e patta tra Lecco e Spezia. La presentazione della tredicesima giornata

Scritto da admin• 11:40 am• Pisa SC

PISA – Con la Classifica ad aver assunto un quadro quasi definitivo con la disputa di altri due recuperi in settimana, ecco che il Torneo Cadetto inaugura la sua 13esima giornata con il gustoso anticipo di venerdì sera 10 novembre Venezia-Catanzaro, per poi offrire altri cinque incontri al sabato pomeriggio ed il relativo programma concludersi con le restanti quattro gara in programma domenica 12 alle ore 16:15.

di Giovanni Manenti

Reduci da due opposti stati d’animo – i calabresi beffati nel recupero dal Modena ed i lagunari vittoriosi a Terni – ecco che Venezia-Catanzaro si candida senza ombra di dubbio al ruolo di “Match clou” del 13esimo turno, con Vivarini a dover fare a meno in difesa dello squalificato Scognamillo ed i veneti, viceversa, impegnati a mantenere in solitudine la seconda posizione ed a non perdere ulteriore contatto dalla Capolista Parma, per una sfida che torna a disputarsi a quasi 20 anni di distanza dall’ultima occasione, allorché ad imporsi per 2-0 furono i neroverdi locali, mentre il calendario del sabato pomeriggiosi apre con l’interessante sfida del “Cino e Lillo Del Duca” dove l’Ascoli, uscito sconfitto oltre i propri demeriti da Bari, cerca il pronto riscatto ospitando però un Como che può ancora inserirsi nelle primissime posizioni dovendo recuperare il “derby” con il Lecco, cercando altresì di sfatare una tradizione negativa che non ha mai visti i lariani imporsi in terra marchigiana.

Chi spera di sfruttare il turno casalingo per rientrare nella Zona Playoff (attualmente distante un solo punto …) è il Sudtirol che ospita un Pisaal quale la scorsa stagione tolse i 6 punti, con i nerazzurri di Mister Aquilani a dover dimostrare in Trentino i miglioramenti visti nel corso della ripresa della gara di sabato scorso con il Como per cercare di tornare ad assaporare una vittoria che manca da tre turni, stesso augurio che vale anche per il Cosenza che, al secondo turno casalingo consecutivo dopo il mezzo passo falso contro la Feralpisalò, ospita la Reggiana per una sfida fra due compagini che intendono consolidare la lusinghiera posizione in Classifica frutto per entrambe di un buon inizio di stagione, con gli emiliani di Mister Nesta a guardare con ottimismo al precedente di metà dicembre 2020, allorché colsero l’intera posta con un 1-0 a firma Ivan Varone.

Rinfrancato dall’aver ottenuto il primo successo interno stagionale, il Bari si reca sul campo neutro di Piacenza per affrontare una Feralpisalò che, viceversa, è una delle tre formazioni (le altre due sono Spezia e Lecco …) che non hanno ancora conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico, opposti peraltro ai biancorossi pugliesi che lontano dal “San Nicola” hanno sinora costruito la loro stagione, con il programma del sabato a concludersi con l’interessante sfida delle ore 16:15 fra il lanciatissimo Modena, reduce da tre successi consecutivi che lo hanno portato al quarto posto in graduatoria, chiamato a verificare i sintomi di ripresa di una Sampdoria che cerca di trarsi quanto prima fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica, ancorché Mister Pirlo debba fare a meno di una pedina importante per la squalifica di Verre, sperando di ripetere l’esito dell’ultimo incontro svoltosi al “Braglia” ad inizio maggio 2012 e che vide l’affermazione dei blucerchiati con un 2-0 a firma Eder e Pozzi …

I quattro incontri della domenica coinvolgono le compagini che hanno disputato i recuperi infrasettimanali – il cui esito ricordiamo, Palermo-Brescia 1-0 e Lecco-Spezia 0-0 – proponendo per la Capolista Parma l’insidiosa trasferta sul campo di un Lecco che, in serie positiva da quattro turni, ha trasformato in un lampo la propria stagione, anche se sarà difficile per i padroni di casa cogliere la prima vittoria interna proprio contro i “Ducali” che sembrano lanciati a fare “corsa a sé” verso la Serie A, mentre il Palermo, rilanciato dal sofferto successo contro il Brescia, cercherà di approfittare di un secondo turno casalingo consecutivo affrontando peraltro il sempre ostico Cittadella contro cui l’ultima affermazione fra le mura amiche risale a 10 anni fa, allorché a metà dicembre 2013 i rosanero si imposero per 3-1 con protagonista Gabriel Munoz, autore di una doppietta.

Per concludere, la rincorsa alle primissime posizione della Cremonese sarà messe al vaglio di un Brescia che, nel “derby lombardo”, non può più permettersi ulteriori passi falsi essendo giunto alla quarta battuta d’arresto consecutiva che sta vanificando l’ottimo avvio di stagione, con la speranza per Mister Gastaldello di replicare l’1-0 dell’ultima sfida al “Rigamonti” di fine ottobre 2021, mentre un autentico “spareggio salvezza” è diventato il match del “Picco” fra Spezia e Ternana, con gli umbri, ultimi in Classifica con 6 punti assieme alla Feralpisalò, a sperare che il cambio in panchina con Breda a sostituire Cristiano Lucarelli possa iniziare a dare i suoi frutti, con anche la posizione di Mister Alvini in bilico fra i padroni di casa.

LA NUOVA CLASSIFICA. Parma p.29; Venezia 24; Palermo 23; Modena p. 22; Catanzaro p.21; Cremonese 19; Como p.18; Bari 17; SudTirol, Cosenza, Cittadella p.16; Reggiana p.15; Brescia, Pisa p.13; Ascoli p.12; Sampdoria 10; Spezia, Lecco 9; Ternana, Feralpisalò p.6.

Note: Sampdoria 2 punti di penalizzazione – Lecco e Brescia 1 partita in meno,

Foto Pisa Sporting Club

