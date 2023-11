Presentazione delle Giornate dedicate a Fibonacci

Scritto da admin• 11:56 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Come da tradizione ormai consolidata dallo scorso 2019, anche quest’anno Pisa si appresta a celebrare uno dei suoi più famosi concittadini, vale a dire Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, attraverso una serie di eventi organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa e che si svolgeranno dal 23 al 26 novembre.

di Giovanni Manenti

il programma degli eventi è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, Jaleh Bahrabadi, direttore dell’Archivio di Stato di Pisa, Pierluigi Nieri, direttore del Museo Nazionale di San Matteo, Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu, Francesco Mariotti, di Toscana Produzione Musica, Fabrizio Franceschini e Sergio Giudice, docenti dell’Università di Pisa e Marco Masoni, critico musicale e docente, iniziative rese possibili grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato, la Direzione Generale per gli Archivi, Palazzo Blu, Direzione regionale dei Musei della Toscana, Università di Pisa, Sistema Museale di Ateneo, Arnopolis Centro Studi e Binario vivo.

Parallelamente a tali celebrazioni, il prossimo 23 novembre si inaugurerà presso l’Archivio di Stato la Mostra ad ingresso gratuito “Pisa ed il Mondo Arabo” che resterà aperta sino al 23 gennaio 2024, ed alla quale si uniranno altre iniziative collaterali che coinvolgeranno il Museo Nazionale di San Matteo, l’Università di Pisa e Palazzo Blu, iniziative legate alla figura di Fibonacci, grande matematico pisano che per primo introdusse nel Mondo Occidentale i numeri arabi e lo zero.

Sul significato di tali celebrazioni,l’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini tiene ad evidenziare: “Dal 2019 Pisa celebra Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, anno in cui avemmo l’onore di ospitare Philippe Daverio, il quale tenne una “lectio magistralis” all’interno dell’Aula Magna della Sapienza, e da allora si sono succedute le giornate dedicate all’illustre matematico collocate al 23 novembre in quanto, secondo la datazione anglosassone viene prime il mese e poi il giorno (11.23) che rappresenta l’inizio della famosa sequenza di Fibonacci. Ecco quindi che, per celebrare questo straordinario scienziato“, prosegue l’Assessore, “numerose e prestigiose istituzioni cittadine si riuniscono per dare vita ad un calendario così ricco come quello di quest’anno, che intende celebrare la figura di Fibonacci in quanto, assieme a Galileo ed a Pacinotti, concorre a rimarcare l’importanza di Pisa nello sviluppo scientifico dell’umanità e le cui intuizioni dal punto di vista matematico possiamo ritrovare anche nella Musica così come nella Poesia, le arti figurative e l’armonia della natura, dato che gli studi di Fibonacci altro non erano che il frutto di contaminazioni culturali fra radici arabe, ebraiche e greco-bizantine, facendo sì che ancora oggi lo stesso continua a stupirci e meravigliarci“.

“Per una degna celebrazione“, conclude Pesciatini, “sono state pertanto organizzate una serie di iniziative diffuse all’interno di numerose cornici della nostra città, attraverso presentazioni di libri, concerti,,convegni e delle Mostre particolarmente significative come “Pisa ed il Mondo Arabo” al fine di inquadrare il periodo e la Storia della vita di Fibonacci e poiché come accennato il suo genio continua a stupirci ecco che ogni turista che venga a Pisa dal 23 al 26 novembre prossimi avrà la possibilità di continuare a farlo scoprendo altresì delle particolarità su quanto ancora ai giorni nostri la presenza dello scienziato appaia nella Musica ed, in particolare, di un nostro grande artista quale è stato Lucio Battisti, scomparso 25 anni fa“.

Come detto, parallelamente alle celebrazioni di Fibonacci, si terranno presso l’Archivio di Stato una serie di eventi che coinvolgeranno altresì Palazzo Blu ed il Museo Nazionale di San Matteo, come precisa la Direttrice Jaleh Bahrabadi: “Anche quest’anno l’Archivio di Stato partecipi alle “Giornate di Fibonacci”, in collaborazione con il Museo Nazionale di San Matteo e Palazzo Blu, con delle iniziative che avranno inizio proprio il 23 novembre prossimo con l’inaugurazione della Mostra dedicata al Mondo arabo che si svolgeranno essenzialmente su tre Sedi, vale a dire presso Palazzo Toscanelli, Museo di San Matteo e Palazzo Blu, al fine di approfondire questi intensi rapporti fra Pisa ed il Mondo arabo che nel corso del tempo hanno avuto una sorta di continuità attraverso una interazione molto più forte di quella che l’attualità potrebbe suggerire e che prevede, appunto, una Mostra di ritrovi arabi presso Palazzo Toscanelli, l’esposizione di un bacino ceramico normalmente non visibile e proveniente dal Museo di San Matteo, oltre ad una serie diincontri per affrontare le tematiche legate alle relazioni fra l’Occidente e l’Oriente“.

Giornate Fibonacci (23 – 26 novembre 2023)

Programma

Giovedì 23 novembre

Chiesa della Spina (ore 11.00) – presentazione della mostra “Santa Maria della Spina. Fibonacci e la chiesa invisibile” a cura di Marco Guerrazzi. Intervento di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa. La mostra si terrà dal 23 novembre al 15 dicembre (orario: da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00; sabato e domenica da ore 10:00 alle ore 20:00)

Palazzo Gambacorti, sala Baleari (ore 16.00) – “Leonardo Pisano e le prime grandi sfide matematiche”. Saluti di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa. Introduce Sergio Giudici, Dipartimento di Fisica, Museo degli Strumenti di Fisica, Università di Pisa). Relatore Franco Ghione, Dipartimento di Matematica, Università di Roma, Tor Vergata.

Annullo filatelico speciale dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Atrio di Palazzo Gambacorti, mostra delle copertine dei 33 giri e dei 45 giri di Lucio Battisti.

Archivio di Stato di Pisa, Palazzo Toscanelli (ore 21.00) – apertura della manifestazione “Pisa e il Mondo Arabo”, Palazzo Toscanelli e Museo Nazionale di S. Matteo (24 novembre 2023 – 23 gennaio 2024). “La musica del mondo arabo”, concerto inaugurale a cura di Toscana Produzione Musica, in dialogo con Francesco Martinelli. Ziad Trabelsi (oud), Simone Pulvano (percussioni). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (80).

Annullo filatelico speciale dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

Venerdì 24 novembre

Aula Magna del Dipartimento di Matematica, Largo Bruno Pontecorvo 3 (ore 17.30) – “La matematica che trasformò il mondo, Il Liber abaci di Leonardo Pisano”. Introduce Pier Daniele Napolitani, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa. Relatore Franco Ghione, Dipartimento di Matematica, Università di Roma – Tor Vergata.

Lumiere, vicolo del Tidi, 6 (ore 21.00) – Concerto “Macchina Del Tempo” Prima Parte: B.P.M. (Battisti Post Mogol) band “Gli anni con Panella” con Gias Abracek (voce, chitarra acustica), Valentina Grigò (voce), Giulio Collavoli (pianoforte), Michele Lenzi (tastiere), Maurizio Baldini (basso), Jacopo Giusti (batteria). Intermezzo: Musica Nuda con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). Seconda Parte: Anima Lucio, “Gli anni con Mogol” con Gianni D’Aglio (batteria), Massimo Luca (chitarra, voce), Bob Callero (basso). Ospite speciale Gabriele Lorenzi (piano, voce, organo). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (275).

Sabato 25 novembre

Palazzo Gambacorti, sala Baleari (ore 10.00) – “La Bellezza riunita. L’arte, la matematica, la filosofia di Lucio Battisti”, premiazione di musicisti di Lucio Battisti e non solo (Gabriele Lorenzi, Gianni dell’Aglio, Massimo Lua, Bob Callero), consegna targa e pergamena “per l’alto valore culturale e sociale dato alla musica italiana”. – (ore 10:30) convegno “Lucio Battisti domani: tra Fibonacci e il verso cantato”. In collaborazione con il Centro studi Arnopolis, coordina e introduce Marco Masoni con Gianfranco Salvatore (musicologo, scrittore), Donato Zoppo (scrittore, giornalista), Roberto Gasparini (ultimo discografico di Lucio Battisti). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (100).

Gipsoteca dell’Università di Pisa, piazza San Paolo all’Orto (ore 16.00) – “Spiriti Solitari, cantautori ascoltanti, visti e raccontati”, Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni presentano “Lucio Battisti e gli altri della sezione aurea”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (100).

Domenica 26 novembre

Mura di Pisa – apertura straordinaria con accesso gratuito per i residenti.

