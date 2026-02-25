Imprese straniere, Pisa traina la crescita nella Toscana Nord-Ovest

PISA – L’imprenditoria di origine straniera si conferma una componente strutturale dell’economia locale e nella provincia di Pisa registra nel 2025 i risultati più rilevanti dell’area Toscana Nord-Ovest. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025, elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest su base Infocamere-Stockview, evidenziano infatti numeri in crescita e un progressivo rafforzamento qualitativo.
In provincia di Pisa, le imprese a guida straniera raggiungono quota 5.933, pari al 14,5% del totale provinciale, l’incidenza più alta tra i territori analizzati. Il saldo annuale è positivo per +254 imprese, corrispondente a una crescita del 4,5%, superiore alla dinamica complessiva del sistema imprenditoriale.
La crescita interessa trasversalmente i principali comparti economici. Le Costruzioni si confermano tra i settori più dinamici (+5,7%, 1.602 imprese), mentre il Commercio mantiene un peso significativo (1.951 attività, +2,4%). Molto vivace il comparto dei Servizi, con incrementi rilevanti nella pulizia generale di edifici (+15,5%) e nei servizi di alloggio (+11,4%).
Dal punto di vista territoriale, la maggiore concentrazione si registra nell’Area Pisana (2.729 imprese), seguita da Valdera (1.558) e Valdarno Inferiore (1.298). Elevata la presenza di imprenditori extra-UE (82,7%), con Albania, Senegal e Marocco tra le principali provenienze.
«Il quadro pisano – sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – conferma come l’imprenditoria straniera rappresenti un fattore di stabilità e sviluppo, capace di sostenere comparti chiave e contribuire alla vitalità economica del territorio».
Febbraio 25, 2026