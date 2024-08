Orlanza (FdI): “Sicurezza a Pisa: l’amministrazione comunale sotto accusa, ma il vero problema è l’immigrazione clandestina”

Scritto da admin• 3:34 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Alessandra Orlanza Consigliere Comunale Fratelli d’Italia, Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.

“In seguito agli eventi accaduti martedì sera in via Mercanti, la sinistra pisana ha colto l’occasione per criticare nuovamente l’Amministrazione comunale e le misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, un’analisi attenta rivela che i protagonisti delle risse e delle aggressioni sono spesso gli stessi: bande di immigrati, spesso irregolari, coinvolti in regolamenti di conti legati allo spaccio di droga. Questo problema, comune a molte città italiane, non richiede solo una gestione dell’emergenza, ma politiche efficaci per fermare l’immigrazione clandestina, come sta attualmente facendo il governo Meloni. L’ultimo episodio riguarda un giovane arrivato dalla Tunisia appena sei mesi fa, sollevando domande sulla sua regolarità nel territorio e sulle sue intenzioni“” prosegue Orlanza. “La sinistra, che ha sempre sostenuto un’immigrazione di massa indiscriminata, non può pretendere di dare lezioni sulla sicurezza. Con onestà intellettuale, dovrebbe riconoscere che, grazie al Governo Meloni, gli sbarchi sono diminuiti del 60% nell’ultimo anno. In questi ultimi sei anni, la giunta Conti ha lavorato per contrastare il degrado e la microcriminalità, recuperando spazi cittadini abbandonati e rendendoli nuovamente fruibili per residenti e turisti. Questo programma di riqualificazione ha avuto successo, con giardini e aree verdi riaperti, immobili assegnati ad associazioni e strade meglio illuminate. Esprimiamo rammarico per la difficile situazione vissuta da commercianti, ristoratori, residenti e turisti coinvolti involontariamente in questi spiacevoli episodi. Restiamo fiduciosi nell’operato della Squadra Mobile della Questura di Pisa, già impegnata nell’individuazione dei responsabili. Crediamo che la sinergia tra Amministrazione, Prefettura e Forze dell’Ordine, sviluppata negli ultimi anni, stia andando nella giusta direzione per contrastare questi fenomeni, che possono essere risolti affrontando seriamente il problema dell’immigrazione clandestina“, conclude la nota stampa.

