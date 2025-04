“Razza Umana”: il progetto Oliviero Toscani Studio a Palazzo Blu di Pisa

Written by admin• 2:34 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Dal 17 aprile, la prima mostra in Italia su uno dei progetti più celebri del grande maestro della fotografia, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

PISA – Una galleria infinita di volti e ritratti che attraversano il tempo e parlano a tutti. A Palazzo Blu arriva ‘Razza Umana’, il progetto Oliviero Toscani Studio, che dal 17 aprile al 29 giugno 2025 porta nelle sale del museo una moltitudine di ritratti fotografici raccolti negli anni dal grande maestro della fotografia e geniale comunicatore e dal suo team.

La prima mostra dedicata a uno dei progetti più celebri di Oliviero Toscani, che apre in Italia, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Razza Umana è uno studio socio-politico, culturale e antropologico che ritrae la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini. Oliviero Toscani, insieme ai suoi allievi e collaboratori, ha girato il mondo ritraendo esseri umani nelle piazze e nelle strade, allestendo di volta in volta uno studio fotografico itinerante e raccogliendo, a oggi, un archivio di circa 100.000 immagini. Toscani aveva portato uno di questi set anche a Pisa, nei mesi in cui nasceva Palazzo Blu, tra il 2007 e il 2008, incontrando decine di persone proprio nelle sale del palazzo, che si prestarono per essere ritratte dal suo obiettivo d’autore.

Più di 500 immagini, in varie dimensioni, oggi vengono esposte per la prima volta a Palazzo Blu di Pisa e sono parte del percorso della mostra che, ai volti ‘locali’, affianca i tanti volti raccolti nel mondo. Completa il progetto, il racconto di alcune tra le immagini iconiche di cui Toscani è stato autore e che hanno contrassegnato la sua straordinaria carriera.

Per Zeid Ra’ad Al Hussein, nel 2018 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, “queste immagini sono una celebrazione dell’individualità e della diversità dei nostri simili. Sono amorevoli, gioiose, curiose, fragili, dubbiose, tormentate, composte. E quando mi soffermo su questi volti, sembra che mi guardino indietro, impassibili, con occhi lucidi. Quasi parlano. Queste sono le nostre persone. Apparteniamo a loro. Ogni individuo in queste fotografie è diverso, ma tutti assomigliano a noi. Fotografie che ci esortano ad agire. Ci chiedono di difendere e promuovere i diritti di ogni essere umano, di combattere la discriminazione, la violenza e lo sfruttamento; di difendere la dignità di ogni donna, uomo e bambino.”

‘Razza Umana’ è stata in molti luoghi, da un piccolo borgo in Liguria al Giappone, da piazza della Scala a Milano a Cartagena in Colombia, da una convention di tatuati alla Galleria degli Uffizi fino al Nicaragua. Dall’apertura di Palazzo Blu al Messico, da una mostra di orsi a Genova alla Namibia, dal Carnevale di Viareggio, alla Franciacorta, alla Polonia, da Israele alla Palestina, passando per la Svizzera e il Belgio tornando, spessissimo, in Italia. Adesso questo straordinario progetto collettivo torna a Pisa per una nuova intensa tappa del suo viaggio infinito.

Il progetto ‘Razza Umana’, infatti continua ancora oggi, grazie a un team dedicato, sempre ricordando il motto del suo ideatore che amava dire: “mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni”. Nello spirito di un progetto che prosegue, il giorno dell’inaugurazione della mostra, il 17 aprile, il set fotografico di ‘Razza Umana’ torna ad essere di nuovo allestito a Palazzo Blu, pronto ad accogliere nuovi volti da ritrarre. Il set sarà aperto al pubblico dalle ore 14 con Rocco Toscani.

La mostra ‘Razza Umana’ è organizzata da Fondazione Palazzo Blu in collaborazione con Oliviero Toscani Studio e con il sostegno della Fondazione Pisa. È aperta al pubblico dal 17 aprile, a partire dalle ore 14.00, e sarà visitabile fino al 29 giugno, con orario dal lunedì al venerdì 10 – 19 (ultimo ingresso ore 18), il sabato, la domenica e nei festivi con orario 10 – 20 (ultimo ingresso ore 19). Per info palazzoblu.it

“L’unico vero obiettivo dell’arte è testimoniare la condizione umana.”

(Oliviero Toscani)

Last modified: Aprile 17, 2025