Rassegna di sensibilizzazione contro la violenza: presentazione del libro “Il barrio dei fiori” a Pisa

Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Riprendono gli incontri organizzati dall’Associazione CenVit – Centro di Vittimologia in collaborazione con l’Associazione Qulture e il Circolo LaaV Letture ad Alta Voce di Pisa, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza contro ogni forma di violenza e promuovere percorsi di supporto per le vittime.

Il primo incontro della nuova rassegna si terrà venerdì 14 marzo alle 17.00 presso SMSBiblio Pisa, in Via San Michele degli Scalzi. Dopo i saluti istituzionali del Comune di Pisa e delle Associazioni coinvolte, l’autore Matisse Nigraterra, scrittore ed editor, presenterà il suo thriller Il barrio dei fiori.

Il libro esplora la realtà di un rione andino, trattando temi come la violenza di genere, il razzismo e la maternità desiderata. Alcune letture del testo saranno a cura del Circolo LaAv di Pisa.

L’Associazione CenVit ha aderito al protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, la S.d.S. Pisana e altre realtà del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere interventi di giustizia riparativa. Collabora anche con altre organizzazioni locali nella creazione di una rete di servizi per l’assistenza alle vittime e nello sportello vittime avviato dalla S.d.S. Pisana nell’ambito di un’iniziativa della Regione Toscana.

L’Associazione Qulture, con sede a Carrara, è nata per promuovere attività culturali sul territorio, come la rassegna di successo Pensiero Libero. Gestisce anche due collane di narrativa, Acqua Ragia e Quetzal, per Felici Editore (Gruppo Editoriale Le Impronte).

Last modified: Marzo 10, 2025