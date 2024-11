Ragazzo salvato dal Coach pisano con le tecniche DAE durante il derby di basket a Livorno

Written by admin• 1:28 pm• Attualità, Cronaca, Pisa, Sport

Coach Cristiano Forti: “Un episodio triste, un momento difficile ma tutto è bene quello che finisce bene”

LIVORNO – Episodio che poteva finire in tragedia domenica alla Palestra delle scuole Lambruschini a Livorno. A 3′ 22″ dalla fine del derby tra Leoni Amaranto e Cus Pisa del campionato Under 19 Silver il giocatore del Cus Pisa Federico Galleri è crollato a terra battendo la testa e perdendo i sensi.

Il ragazzo è stato soccorso immediatamente dal suo coach pisano Cristiano Forti, mettendo in pratica le procedure di Primo Soccorso con il DAE. Da lì a poco fortunatamente il ragazzo si è ripreso ed è arrivata l’ambulanza, che lo ha trasportato presso gli Ospedali Riuniti di Livorno. Il ragazzo sta bene ed è già stato dimesso, ma quei minuti sono stati devvero tragici come racconta Coach Forti contattato telefonicamente dalla nostra redazione: “È stato un momento difficile che ha cristallizzato la palestra e tutti quelli che erano presenti. I ragazzi erano impietriti e terrorizzati vedendo passare davanti a loro dei film a cui non sono e siamo abituati – afferma Cristiano Forti. Massaggiare e le tecniche del primo soccorso dovrebbero essere resi materia obbligatoria a scuola nell’educazione civica invece di impiegare tempo ed energia nello spiegare gli articoli di legge o fare approfondimenti sulle singole materie“.

