Intitolato a La Gabella il ‘Largo Vittime delle Strada’ in memoria delle vittime della strada

Written by admin• 1:11 pm• Attualità, Calci

CALCI – La mattina di domenica 24 novembre, è stata svelata a La Gabella la targa intitolata “Largo Vittime delle Strada” durante una piccola ma significativa cerimonia. Questa intitolazione è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Calci per onorare la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita sulla strada e per stimolare una riflessione su un tema fondamentale, in linea con gli obiettivi europei di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2030.

La scelta dell’area, situata vicino alla rotatoria tra la SP30 e via Calcesana, uno dei nodi viari più trafficati del comune, non è casuale. La cerimonia si è svolta a pochi giorni dalla Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada (17 novembre). Sebbene simbolico, è stato un momento di grande significato, e l’amministrazione comunale esprime gratitudine per la partecipazione di tutti coloro che hanno preso parte a questa occasione di ricordo e riflessione.

Last modified: Novembre 25, 2024