Inizia la distribuzione delle tessere per i cassonetti intelligenti al CEP: cambiamento nel sistema di raccolta rifiuti

PISA – Da lunedì 25 novembre, è attivo lo sportello GEOFOR presso i locali comunali di via Bramante n. 2, dove i cittadini del quartiere CEP potranno ritirare le tessere per l’apertura dei nuovi cassonetti intelligenti, che sostituiranno il sistema di raccolta porta a porta. Questo cambiamento, che coinvolgerà circa 1300 utenze, prevede l’installazione di 17 postazioni in diverse aree del quartiere. Le tessere, distribuite a tutti i cittadini regolarmente iscritti alla TARI, permetteranno l’accesso ai cassonetti elettronici.

L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa alla presenza dell’assessore all’ambiente Giulia Gambini, dell’amministratore di Geofor Paolo Vannozzi e di altri tecnici comunali. L’assessore Gambini ha sottolineato che questa transizione è accompagnata da una serie di azioni di sensibilizzazione e supporto ai cittadini, tra cui la consegna diretta delle tessere per agevolare il processo e offrire informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi di miglioramento ambientale e di economia circolare. Durante l’incontro sono stati inoltre ricordati i servizi di ritiro a domicilio e i Centri di raccolta disponibili sul territorio.

Il ritiro delle tessere avverrà presso lo sportello Geofor, con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30. Il ritiro è riservato agli intestatari della bolletta TARI, che dovranno presentarsi con un documento di identità, oppure con la bolletta o una delega con fotocopia del documento. Ogni tessera sarà accompagnata da un opuscolo informativo, che include le credenziali per accedere all’app per l’apertura del cassonetto tramite cellulare.

Il programma di consegna delle tessere seguirà il seguente calendario:

Lunedì 9 dicembre: Via Raffaello Sanzio.

Lunedì 25 novembre: Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Francesco Cilea, Piazza San Ranieri, Piazzale Donatello, Via Tiziano Vecellio.

Martedì 26 novembre: Via Giovan Battista Pergolesi, Via Taddeo Gaddi, Via Giorgio Vasari, Via Vincenzo Bellini.

Giovedì 28 novembre: Via Gioacchino Rossini, Via Giotto, Via Don G. Baldan, Via Aurelio Lomi.

Venerdì 29 novembre: Via Mantegna Andrea, Via Gentile da Fabriano, Via Luigi Boccherini, Via dell’Argine, Via Buffalmacco, Via Leon Battista Alberti.

Lunedì 2 dicembre: Via Bernini Gian Lorenzo, Via Donato Bramante, Via Gaetano Donizetti, Via Caravaggio, Via Michelangelo.

Martedì 3 dicembre: Via Antonio Veneziano.

Giovedì 5 dicembre: Via Filippo Brunelleschi.

Venerdì 6 dicembre: Pierin Del Vaga.

