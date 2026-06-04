“Raccontare il futuro”. Prove di giochi, teatro e circo a Pisa in Largo Ciro Menotti

Written by Redazione• 12:27 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica di divertimento a Pisa, in Largo Ciro Menotti, per l’evento di chiusura di “Raccontare il futuro“, il progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. Il 7 giugno, dalle 16,30 alle 20, in piazza arriveranno il circo di Antitesi Teatro Circo, il teatro di figura di Habanera Teatro, l’animazione teatrale dell’Associazione Il gabbiano, i giochi da tavolo di OxyzO-Orizzonti Ludici, i fumetti della Fondazione Tuono Pettinato, la Big Bang Machine dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO. Si potranno provare le diverse attività proposte e scoprire quanto è stato realizzato durante l’anno dai partecipanti al progetto: fumetti, podcast, realizzazioni video, giochi da tavolo. Imperdibile anche un giro sulla Big Bang Machine, un’installazione mobile: a bordo di una navicella fantascientifica, i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva alla scoperta dei fenomeni più estremi dell’Universo. Sul maxischermo in piazza saranno proiettate le immagini dei laboratori tenutisi nei mesi scorsi.

L’evento, aperto a tutti e tutte, realizzato grazie al contributo di Fondazione Pisa, è l’iniziativa di chiusura del programma annuale dei laboratori che hanno impegnato bambini e bambine dai sei ai tredici anni, tra fumetti, video, teatro e molte altre attività ludiche, nei diversi quartieri pisani e nei Comuni di Cascina e San Giuliano Terme.

Raccontare il futuro è realizzato in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. Il capofila Cineclub Arsenale di Pisa ha come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. Il Simbolo, Fondazione Sipario Toscana, Fondazione Tuono Pettinato, Habanera Teatro, Il Gabbiano, Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO, OxyzO-Orizzonti Ludici, Teatri della resistenza.

Last modified: Giugno 4, 2026