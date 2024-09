Raccolta straordinaria materiale scolastico sabato 14 settembre promossa da CoopFI e Caritas

Scritto da admin• 9:16 am• Attualità, Pisa

PISA – Proseguono le attività della Caritas diocesana di Pisa nel contrasto alla povertà. E’ infatti in preparazione, per sabato 14 settembre, una grande raccolta straordinaria di materiale scolastico destinato a bambini e ragazzi delle famiglie fragili del territorio diocesano pisano.



L’occasione è quella dell’iniziativa della Fondazione “Il Cuore si scioglie“, in collaborazione con Unicoop Firenze e, appunto, Caritas.

“Crediamo fermamente che ogni ragazzo abbia diritto a un’istruzione di qualità e a pari opportunità scolastiche – afferma il direttore Caritas Don Emanuele Morelli – perché, come ci ricorda Papa Francesco, “la scuola diventi un luogo privilegiato di promozione della persona” per non lasciare da solo ed indietro nessuno”!

“A Pisa, il materiale raccolto sarà destinato a rifornire “Lo Stanzino della Scuola” sul resto del territorio Diocesano – spiega -, fornirà supporto ai ragazzi in età scolare delle famiglie fragili seguite dalla rete Caritas durante tutto l’anno scolastico. I volontari, riconoscibili grazie alle pettorine, accoglieranno le persone all’ingresso dei supermercati per consegnare le buste con cui acquistare e donare il materiale scolastico. Aspettiamo numerose le persone: insieme possiamo fare la differenza e garantire una “solidarietà spesa bene” anche a scuola”.

Nella diocesi pisana saranno coinvolti i seguenti punti vendita Coop: Cisanello, Porta a Mare, San Giusto, Marina di Pisa, Vecchiano, Metato, Calci, Pontedera, Bientina e IperCoop “Centro dei Borghi” di Navacchio.

Last modified: Settembre 13, 2024