La presentazione della quinta giornata del campionato di serie BKT

Si (ri)parte questa sera alle ore 20.30 con Cesena-Modena

PISA – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna la serie B con la disputa della quinta giornata il cui programma prevede l’anticipo serale delle 20:30 di venerdì 13 settembre fra Cesena e Modena, per poi proseguire con cinque incontri al sabato pomeriggio e concludersi con gli ultimi quattro alla domenica, tutti con orario alle 15.

Ad aprire il quinto turno di Campionato tocca, pertanto, al derby emiliano-romagnolo che vede il neopromosso Cesena, sinora a punteggio pieno al “Manuzzi”, ospitare un Modena reduce dalla sconfitta interna contro il Cittadella per una sfida che, fra i Cadetti, non va in scena dal settembre 2015, allorquando ad imporsi 2-0 furono i bianconeri padroni di casa, mentre l’ultimo incrocio fra le due squadre è datato fine settembre 2021 in Serie C e ad avere la meglio furono stavolta gli ospiti con un 2-1 su cui pose la firma con una doppietta un allora 19enne Nicholas Bonfanti, mentre il match clou del pomeriggio di sabato si gioca allo “Zini” dove la Cremonese, rivitalizzata dal roboante successo esterno con il Sassuolo, affronta uno Spezia ancora imbattuto e che comanda la Graduatoria assieme a Pisa ed Juve Stabia, con la speranza di confermare la tradizione che, negli ultimi sette incontri in terra lombarda fra Serie A, Torneo Cadetto e Serie C, ha visto i liguri ottenere solo due pareggi a fronte di 5 sconfitte, l’ultima delle quali lo 0-3 di inizio novembre scorso..

Il programma del sabato prosegue con l’altra capolista Juve Stabia impegnata fra le mura amiche contro il Palermo e chiamata a confermare il miglior avvio di Torneo Cadetto della sua Storia e la solidità della propria difesa con appena una sola rete subita nei primi quattro turni, ancorché la tradizione favorisca i rosanero che nell’ultimo precedente in Serie B del 10 marzo 2014 si sono imposti per 3-0 e non miglior sorte hanno avuto i due più recenti confronti in Lega Pro, con gli ospiti vittoriosi per 2-1 a metà novembre 2020 ed i padroni di casa a strappare il pari a reti bianche ad inizio ottobre 2021, mentre il Cittadella spera di festeggiare la prima vittoria interna stagionale ospitando al “Tombolato” un Catanzaro apparso in crescita nell’ultima uscita contro la Carrarese, desiderando altresì riscattare la sconfitta per 1-2 patita a fine febbraio scorso (con doppietta di Iemmello per i calabresi), unico precedente fra le due squadre nel Torneo Cadetto.

Completano il quadro degli incontri del sabato i confronti del “San Nicola”, dove il Bari penultimo in Classifica solo per la penalizzazione inflitta al Cosenza, attende il neopromosso Mantovaessendo alla disperata ricerca del primo successo stagionale in un confronto andato per l’ultima volta in scena in terra pugliese ad inizio ottobre 2009 e risolto a favore dei biancorossi padroni di casa da una rete di Rivas nel finale, mentre risale a fine aprile 2007 la più recente affermazione dei virgiliani con lo stesso punteggio di 1-0 e, curiosamente, siglato al medesimo minuto (78′) da Caridi su rigore, così come è alla ricerca dei primi tre punti il Frosinone che si reca a Brescia per affrontare una squadra che ha finora collezionato due vittorie ed altrettante sconfitte, potendo contare su di una tradizione favorevole contro le “Rondinelle”, con tre affermazioni al “Rigamonti” nelle ultime quattro sfide, compreso il 3-1 di fine gennaio 2023, mentre per vedere un successo dei padroni di casa occorre risalire ad inizio settembre 2016 con un 2-0 su cui mise la firma Andrea Caracciolo.

Il Pisa, terza capolista, apre il pomeriggio domenicale recandosi sul sempre ostico terreno di una Salernitana che ha sinora fatto bottino pieno nelle due gare casalinghe (2-1 in rimonta sul Cittadella ed altrettanto con il 3-2 sulla Sampdoria), con i nerazzurri di Mister Inzaghi a sperare di infrangere una tradizione negativa che ha visto i toscani imporsi allo “Arechi” in una sola occasione (un 2-1 risalente addirittura al giugno 1939 …!!) e da allora solo 6 pareggi e 3 sconfitte, di cui l’ultima, la più cocente, l’1-4 di metà ottobre 2020, anche se il tecnico, più che alle statistiche, è alle prese con la nuova “tegola” costituita dal grave infortunio patito da Leris, così come è chiamata a confermare il buon avvio di Campionato la Reggiana che al “Mapei Stadium” ospita il SudTirol in cerca di riscatto essendo reduce da due sconfitte consecutive, anche se in terra emiliana l’ultima vittoria per gli altoatesini è datata ad inizio gennaio 2014 in Lega Pro, un 2-1 targato Simone Corazza, autore di entrambe le reti.

Per concludere,.tocca ancora emigrare alla “Cetilar Arena” di Pisa alla Carrarese per affrontare il Sassuolo chiamato a reagire all’inatteso tonfo interno dell’ultimo turno contro la Cremonese, per una sfida che rappresenta un inedito fra le due formazioni tra i Cadetti, con gli ultimi precedenti risalenti alla Stagione 2005-’06 in Serie C2, conclusi con due affermazioni per 1-0 degli apuani in un Torneo che ha comunque visto gli emiliani promossi in C1 ai Playoff ed i toscani viceversa mantenere la Categoria ai Playout, mentre una gara di una delicatezza infinita è quella che oppone al “Gigi Marulla” il Cosenza alla Sampdoria, con i padroni di casa che devono cercare di risalire in fretta la Classifica dopo i quattro punti di penalizzazione loro inflitti, al pari peraltro dei blucerchiati che non si attendevano certo un avvio così in salita (appena 2 punti in quattro giornate) che è costato la panchina al tecnico Andrea Pirlo, con i liguri a sperare nella tradizione favorevole che non li ha mai visti uscire sconfitti nel confronto con i silani (7 vittorie e 3 pari nei 10 incontri complessivamente disputati), tra cui cui l’ultima sfida in Calabria del 23 febbraioscorso, risolta con un 2-1 a proprio favore.

Programma quinta giornata Serie B 2024-’25: .

Venerdì 13 settembre 2024, ore 20:30

Cesena – Modena

Sabato 14 settembre 2024, ore 15:

Bari – Mantova

Brescia – Frosinone

Cittadella – Catanzaro

Cremonese – Spezia

Juve Stabia – Palermo

Domenica 15 settembre 2024, ore 15:

Carrarese – Sassuolo

Cosenza – Sampdoria

Reggiana – SudTirol

Salernitana – Pisa.

