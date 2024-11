Raccolta rifiuti tessili a: nuove modalità con ritiro a domicilio e centro di raccolta

Written by admin• 4:02 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – A partire da lunedì 18 novembre, cambia il sistema di raccolta dei rifiuti tessili a Pontedera, con l’eliminazione dei cassonetti gialli dalle strade e l’introduzione di due nuove modalità di conferimento.



La prima opzione prevede che i cittadini portino direttamente al centro di raccolta comunale in via Don Mei indumenti, asciugamani, tovaglie, scarpe, borse e altri articoli, anche usurati o danneggiati. Il centro sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 19:30, senza necessità di appuntamento.

La grande novità è il servizio di ritiro a domicilio, gestito da Geofor, che consente di far raccogliere i rifiuti tessili a casa propria. Gli utenti possono prenotare il servizio attraverso l’app Rciclo, il sito web www.geofor.it o contattando il call center al numero 800959095. Al momento della prenotazione, verrà comunicata una fascia oraria, che sarà sempre quella delle prime ore del mattino, per esporre i rifiuti tessili.

I materiali da raccogliere – come vestiti, coperte, lenzuola, piumoni e oggetti in cuoio – devono essere posti in sacchi neri, con il codice identificativo fornito al momento della prenotazione, e devono essere asciutti e non contaminati da sostanze chimiche o grassi. Non saranno ritirati materiali diversi da tessuti, cuoio o pelle, come scarponi da sci, borse di plastica o oggetti ingombranti come tappeti e materassi.

Le novità sono state presentate dall’assessore all’ambiente, Alessandro Puccinelli, insieme all’amministratore delegato di Geofor, Paolo Vannozzi, e al responsabile comunicazione dell’azienda, Paolo Cavina. Puccinelli ha sottolineato il miglioramento del servizio e la collaborazione con Geofor per garantire un decoro urbano ottimale, ribadendo l’importanza di stigmatizzare comportamenti scorretti. Vannozzi ha invece evidenziato come, con il nuovo sistema, il cittadino diventa il protagonista, facilitando il conferimento e puntando al recupero e al riciclo dei rifiuti tessili.

