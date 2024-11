Pontedera contro la violenza di genere: un mese di eventi, mostre e spettacoli per sensibilizzare la comunità

Written by admin• 5:31 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Il Comune di Pontedera ha organizzato un ricco programma di eventi, mostre, incontri e spettacoli nel mese di novembre, per sensibilizzare contro la violenza di genere.



Il calendario è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa, con la partecipazione dell’assessora alle Pari Opportunità Sonia Luca, della vicesindaca Carla Cocilova, e di vari rappresentanti locali e regionali, tra cui l’assessora Alessandra Nardini.

Il programma include eventi significativi come il reading “Pugni nel cuore” di Maurizio De Giovanni (15 novembre) e lo spettacolo “Uomini si diventa” con Alessio Boni e Omar Pedrini (26 novembre), entrambi al Teatro Era. Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà una piantumazione in memoria delle vittime di femminicidio, seguita da una fiaccolata fino al centro cittadino. Tra le altre iniziative, una mostra alla biblioteca Gronchi, un corso di difesa personale, e screening gratuiti di seno, addome e tiroide alla Croce Rossa (17 novembre). Inoltre, al Centrum Sete Sois si terranno letture e spettacoli tematici, come il reading da “Case di Sale” (16 novembre) e lo spettacolo “Vietato morire” (20 novembre).

Tutte queste iniziative sono parte di un impegno costante di Pontedera nel promuovere la parità di genere e contrastare la violenza.

