Sciopero della scuola e presidio a Pisa: Potere al Popolo aderisce alla mobilitazione

Written by Redazione• 5:03 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Potere al Popolo annuncia la propria adesione e partecipazione allo sciopero della scuola contro “la leva, la guerra e la scuola di Valditara”, in programma giovedì 7 maggio a Pisa.

L’appuntamento è fissato dalle ore 9 in piazza Gaza, ex piazza XX Settembre, dove si terrà il presidio promosso nell’ambito della mobilitazione nazionale.

Nel comunicato il movimento si schiera contro “la militarizzazione dei saperi nella scuola e nell’università” e contro l’ipotesi di una leva militare obbligatoria, chiedendo invece “una formazione basata su pace e cooperazione tra i popoli”.

Critiche anche alla riforma degli istituti tecnici e professionali e alle nuove Indicazioni nazionali per i licei volute dal ministro Valditara, definite “classiste, reazionarie ed eurocentriche”.

Potere al Popolo contesta inoltre i tagli alla scuola pubblica e le politiche di riarmo, chiedendo maggiori investimenti per istruzione, salari e diritti di studenti, docenti e personale scolastico.

“La scuola – si legge nella nota – deve tornare a essere laica, di massa e adeguatamente finanziata, mettendo al centro la formazione libera degli studenti e condizioni di lavoro dignitose per il personale”.

Last modified: Maggio 7, 2026