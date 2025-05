Quindicimila euro per l’associazionismo sociale e sanitario del territorio. Pubblicato il bando: domande entro il 12 giugno

Written by admin• 6:33 pm• Attualità, Pisa

PISA – Pubblicato il bando per la concessione di contributi ordinari alle associazioni del territorio attive da almeno due anni nei settori sociale, socioassistenziale e sociosanitario. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 15.000 euro.

Il bando intende sostenere le attività e le iniziative realizzate nel corso dell’anno 2025 sul territorio comunale, valorizzando progetti in grado di produrre un impatto significativo sulla comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, del bullismo e del cyberbullismo.

Nello specifico potranno beneficiare dei contributi messi a disposizione le associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario, con sede nel Comune di Pisa o che svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Pisa, purché attivi da almeno due anni.

Il contributo assegnato terrà conto del numero di soggetti ammessi a beneficiarne in proporzione alle risorse stanziate. In ogni caso, il contributo massimo erogabile sarà pari al 90% del budget totale previsto dal progetto e comunque non superiore a 2.000,00 euro e non inferiore a 500,00 euro. La graduatoria che scaturirà dal bando potrà essere utilizzata anche per l’assegnazione di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili in futuro.

Domande. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale istituzionale del Comune, accedendo con credenziali SPID, CNS o CIE al seguente link https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SOC_039, entro e non oltre il giorno 12/06/2025 alle ore 23:59. La selezione dei progetti sarà effettuata da un’apposita commissione sulla base di criteri quali coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione, rilevanza territoriale, capacità di autofinanziamento, chiarezza progettuale e affidabilità organizzativa.

Informazioni. Tutti i dettagli, compresi i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e la documentazione richiesta, sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Comune di Pisa al seguente link:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bando-per-la-concessione-di-contributi-ordinari-associazioni. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Sociale scrivendo a: affari.sociali@comune.pisa.it o telefonando al numero 050-910214

