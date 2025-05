Filippo Inzaghi: “Siamo entrati nella storia di questa società. La serie A è un altro sport, ma cercheremo di fare bene anche in massima serie”

Written by admin• 7:26 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Filippo Inzaghi esterna la sua gioia della conquista della serie A nella sua ultima conferenza stampa pre gara che precede la sfida alla Cremonese in programma martedì 13 maggio alle ore 20.30 alla Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

SIAMO ENTRATI NELLA STORIA. “Abbiamo festeggiato tantissimo, in una maniera incredibile e mi sono ricordato di quanto detto a Bormio ai ragazzi che se fossimo andati in Serie A saremmo entrati nella storia ed esserci riusciti ha rappresentato un’impresa che difficilmente sarà dimenticata”.

ONORARE IL CAMPIONATO FINO ALL’ULTIMO. “Indipendentemente dal fatto che non ci siamo allenati in questi giorni, vogliamo onorare il Campionato e desidero che i ragazzi capiscano questo davanti al nostro pubblico, che ci è sempre stato vicino, ancorché è chiaro che la Cremonese avrà degli stimoli maggiori rispetto a noi”

LA SCELTA DI VENIRE A PISA PER ME DECISIVA. “Credo che la prima pietra di questo successo sia stata la mia scelta di venire a Pisa, per poi riuscire ad entrare nella mente dei ragazzi e far credere a loro nelle potenzialità, ed è questa la chiave per creare la forza di un gruppo che credo non abbia eguali nel Campionato, sentendomi anche in dovere di ringraziare quelli che hanno giocato meno che hanno dimostrato una grande professionalità”.

EMOZIONI FORTI. “Sto vivendo un susseguirsi di emozioni e non vedo l’ora di andare in vacanza, oltre a pensare già al prossimo Campionato avendo realizzato un sogno, grazie ad una squadra che ha stupito anche me, andando oltre ogni aspettativa, dimostrando una grande forza mentale, riprendendoci dopo ogni sconfitta, il che ha indubbiamente favorito il mio lavoro, oltre all’appoggio del pubblico che ci ha seguito in trasferta, primo fra tutti l’esodo in 7000 a Reggio, cosa mai vista in Serie B a così tante giornate dal termine”.

LA SERIE A E’ UN ALTRO SPORT. “Sicuramente la Serie A è un altro sport, come ben sappiamo e quindi ci penseremo, ma una cosa certa è che questo è un gruppo molto affiatato e sicuramente cercherò di fare bene anche in massima serie, anche perché questa è la volontà della società”.

NICOLAS IN PORTA. “Contro la Cremonese giocherà Nicolas che è l’unico a non essere mai sceso in campo, così come con il SudTirol hanno giocato Loria e Sussi, ricordando che i nostri due portieri sarebbero stati titolari in ogni altra squadra, così come sarà della partita Caracciolo, mentre per gli altri dovrò scegliere avendo sperato che qualcuno dei ragazzi fosse affaticato ed invece sono tutti disponibili, compreso Moreo che ha stretto i denti negli ultimi giorni avendo avuto un problema al piede“

GRAZIE A TUTTI PER I MESSAGGI DI CONGRATULAZIONI. “Sono rimasto anche molto soddisfatto dai numerosi messaggi di congratulazioni ricevuti dai colleghi, non faccio nomi tranne che per Alvini e Semplici considerando le difficoltà che hanno avuto nel corso del campionato, oltre ovviamente a quelli di mio fratello che è sempre stato il nostro primo tifoso durante tutta la stagione”.

Last modified: Maggio 12, 2025