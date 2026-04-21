Open Day anagrafe: 120 carte d’identità rilasciate alla Sesta Porta

Written by Redazione• 12:54 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Buona partecipazione per l’Open Day dell’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, promosso dal Comune di Pisa e svolto sabato 18 aprile. L’apertura straordinaria, dalle 8.30 alle 19, ha permesso ai cittadini di accedere ai servizi sia su appuntamento che liberamente.

Nel corso della giornata sono state rilasciate 120 carte d’identità elettroniche e 2 cartacee, queste ultime per esigenze di viaggio urgente. Complessivamente erano stati programmati 63 appuntamenti.

Soddisfatto l’assessore Amanuel Sikera, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa sia in vista della scadenza del 3 agosto per le carte d’identità cartacee, sia per ricordare ai cittadini la presenza dei servizi demografici decentrati sul territorio.

Durante l’Open Day sono stati garantiti anche altri servizi: rilascio di certificati anagrafici, assistenza per codici Pin e Puk e possibilità di fissare nuovi appuntamenti.

Il prossimo Open Day è già in calendario per sabato 23 maggio.

Orari e sedi

Sesta Porta : accesso misto (su appuntamento e libero), lun–ven 8.30-12, mar e gio anche 14.30-16

: accesso misto (su appuntamento e libero), lun–ven 8.30-12, mar e gio anche 14.30-16 Largo Petrarca : accesso libero, lun–ven 8.30-12.30, mar e gio 15-16.30

: accesso libero, lun–ven 8.30-12.30, mar e gio 15-16.30 Marina di Pisa : accesso libero e su appuntamento

: accesso libero e su appuntamento Riglione: accesso libero per i quartieri limitrofi

Un servizio che punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai documenti per i cittadini.

Last modified: Aprile 21, 2026