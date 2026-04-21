Pisa SC, si separano le strade con il ds Vaira

Written by Redazione• 3:16 pm• Pisa SC

PISA- Il Pisa Sporting Club comunica che, a partire da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più l’incarico di Direttore Sportivo.

La Proprietà, la Dirigenza e tutta la società desiderano ringraziarlo per la professionalità e l’impegno dimostrati con i colori nerazzurri dall’estate 2024, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera, dopo aver contribuito al raggiungimento della promozione e del ritorno in Serie A a distanza di 34 anni.

FONTE UFFICIO STAMPA PISA SC.

Last modified: Aprile 21, 2026