Pisa SC, Leonardo Gabbanini nuovo direttore sportivo

Written by Redazione• 4:49 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club annuncia la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo.

Classe 1980, Gabbanini ha intrapreso molto presto il passaggio dal campo alla panchina, lavorando inizialmente nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina, per poi guidare Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 è iniziata la sua carriera dirigenziale, con il ruolo di Chief Scout al Watford e successivamente come responsabile dell’area scouting dell’Udinese.

Il suo percorso, sviluppatosi tra Italia ed estero, è proseguito nel 2022 con l’esperienza al Tottenham, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, collaborando a stretto contatto con la direzione sportiva degli Spurs, incarico che ha poi assunto ad interim.

Per lui si apre adesso una nuova esperienza con il Pisa Sporting Club.

Benvenuto Leonardo.

FONTE UFFICIO STAMPA PISA S.C.

Last modified: Aprile 21, 2026