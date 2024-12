Questa sera torna in diretta Facebook Serie B Social Club

Written by admin• 8:06 am• Pisa SC

PISA – Tornano a sorridere Spezia, Pisa e Carrarese, mentre crolla ancora la Sampdoria. Un pazzo week-end quello appena trascorso in Serie B, dove lo Spezia ha strapazzato il Cittadella con un sonoro 5-0 al Picco, il Pisa è tornato alla vittoria piegando il Mantova per 3-2 e la Carrarese, in un Dei Marmi sempre più fattore positivo, ha steso il Palermo di misura. La nota stonata resta la Samp, che perde 5-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e cambia ancora: via Sottil, dopo Pirlo, al suo posto arriva Leonardo Semplici.

Questi e tanti altri i temi della diciassettesima puntata di Serie B Social Club, che torna anche questo giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 per approfondire il momento delle quattro squadre. Sarà un week-end con gli occhi puntati su Genova, dove la nuova Samp di Semplici attende lo Spezia per il derby di Liguria, con il Pisa che apre il programma venerdì sera contro il Bari. Torna in trasferta, invece, la Carrarese, impegnata domenica contro il Brescia per cercare di ottenere altri punti nella corsa salvezza.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

