Quattro serate gratuite per i pisani alla mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”

PISA – Un invito speciale per la comunità locale: l’Opera della Primaziale Pisana dedica quattro serate esclusive ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell’Università di Pisa, che potranno visitare gratuitamente, con percorso guidato, la mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”.

L’iniziativa nasce per rafforzare il legame con il territorio e far conoscere da vicino la figura di Giovanni Pisano (1248–1315), maestro che ha segnato la storia della scultura occidentale e l’identità culturale della città. Un’occasione preziosa anche per ammirare il ritorno a Pisa dei frammenti dal Metropolitan Museum di New York e riscoprire la storia del celebre pergamo, ricomposto esattamente cento anni fa.

Quando

Venerdì 9, 16, 23 e 30 gennaio 2026

Visite guidate in turni contingentati alle ore 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione obbligatoria tramite il sito:

www.impegnoefuturo.it

La mostra

Palazzo dell’Opera del Duomo – Pisa

13 dicembre 2025 – 8 marzo 2026

A cura di Donata Levi (Università di Udine) ed Emanuele Pellegrini (Scuola IMT Lucca)

Un’opportunità unica per conoscere da vicino uno dei grandi protagonisti dell’arte medievale e per vivere il patrimonio pisano in modo ancora più consapevole.

