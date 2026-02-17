Punto Digitale riconfermato nel 2026 a San Giuliano Terme

Written by admin• 11:32 am• San Giuliano Terme, Attualità

ll servizio è aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13 in via Niccolini

SAN GIULIANO TERME – Soprattutto per l’attivazione dell’identità digitale, in particolare per quel che riguarda la carta d’identità elettronica. Ma anche per accedere al portale dell’Inps piuttosto che al fascicolo sanitario, ai servizi dell’Anagrafe nazionale unica (Anpr) o ancora ai diversi bonus e agevolazioni proposte dall’amministrazione comunale e dalla Regione o più semplicemente per chiedere e ricevere supporto per risolvere problemi basilari relativi all’utilizzo di smartphone e computer.

Nel 2025, in tutto sono stati più di 1.200 i cittadini di San Giuliano Terme che hanno bussato alla porta del Punto Digitale, un servizio promosso da Arci Servizio Civile di Pisa in partenariato con l’amministrazione regionale e sostenuto dal Comune di San Giuliano Terme. Soprattutto anziani “over 60”, con poca dimestichezza con le nuove tecnologie, ma anche persone più giovani che non hanno la possibilità di avere a disposizione dispositivi digitali.

Sono stati tantissimi i sangiulianesi che l’anno scorso hanno bussato alla porta del Punto Digitale. Nella sede di via Niccolini, messa a disposizione dall’amministrazione termale, ma anche frequentando i corsi di alfabetizzazione informatica (ciascuno con 15 partecipanti), all’Agrifiera, dove lo sportello ha “traslocato” per la durata della manifestazione, all’Unicoop di Arena Metato che lo ha ospitato con cadenza settimanale e nei circoli delle frazioni.

Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di confermare il servizio che è già ripartito da quasi un mese, dato che le attività sono ripresa dal 19 gennaio, al momento concentrate nella sede del Palazzo Comunale. In questa fase, il Punto Digitale si sta occupando soprattutto del supporto alle famiglie per le iscrizioni online alla refezione scolastica e al servizio scuolabus per l’anno 2026/2027, procedure che richiedono necessariamente l’accesso tramite Spid.

“Il Punto Digitale Facile rappresenta uno strumento fondamentale per garantire a tutti i cittadini, nessuno escluso, l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione – spiega l’assessore Marco Balatresi con delega all’informatizzazione-. La digitalizzazione dei servizi è una grande opportunità, ma rischia di lasciare indietro chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie. Con questo sportello offriamo un accompagnamento personalizzato a chiunque, anche a chi non dispone di dispositivi adeguati o ha difficoltà di vario tipo. I numeri del primo anno ci dicono che è stato centrato l’obiettivo: 1200 cittadini aiutati significa che tutte queste persone non si sono sentite sole di fronte allo schermo. Per questo abbiamo deciso di approvare una nuova convenzione, anche per l’anno 2026, per la prosecuzione del servizio al fine di continuare a offrire supporto e far si che nessuno rimanga escluso dal progresso tecnologico. Colgo l’occasione per porgere un caloroso ringraziamento a tutte le operatrici e gli operatori del Punto Digitale, che con la loro professionalità e cordialità hanno offerto questo servizio con ottimi risultati “.

Lo sportello è aperto tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 in via Niccolini n. 25 (Palazzo Comunale). Per informazioni o prenotare un appuntamento: E-mail: sgt.pdf@ascmail.it; telefono: 050 819 233 (in orario d’ufficio).

Nella foto: l’assessore Marco Balatresi

Last modified: Febbraio 17, 2026