Cultura e socialità al Romito, nuovi eventi tra concerti e sport

PONTEDERA- Il Circolo Arci Il Romito prosegue il proprio impegno nell’animazione culturale e sociale della frazione con un ricco calendario di iniziative aperte alla cittadinanza. Gli eventi rientrano nel progetto “Natale e dintorni: decorazioni, eventi e appuntamenti sociali, sportivi e culturali per la comunità”, realizzato nell’ambito del bando del Comune di Pontedera rivolto agli enti del terzo settore per la promozione di attività socio-culturali nelle frazioni, e si svolgono con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Dopo aver accompagnato il periodo natalizio e invernale con appuntamenti dedicati a socialità, cultura e musica, il programma entra ora nel vivo con nuovi eventi.

Musica protagonista nei prossimi appuntamenti.

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa ospiterà il concerto di musica sacra del Coro Polifonico San Nicola di Pisa, diretto da Stefano Barandoni, con Claudiano Pallottini all’organo.

Sabato 14 marzo, alle ore 18, il Circolo Arci Il Romito accoglierà invece Nicola Campanile (chitarra) e Serena Galassi (violino) per un concerto che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso epoche e linguaggi musicali diversi.

Spazio anche alla tradizione e al buonumore con “Vernacolo in Musica – Risate, canzoni e tradizione popolare”, in programma sabato 21 marzo alle ore 21 (preceduto da apericena). Protagonista della serata sarà il Crocchio Goliardi Spensierati, tra sonetti, stornelli e momenti di intrattenimento ispirati alla cultura popolare.

Non solo cultura, ma anche sport e aggregazione.

Martedì 17 febbraio, alle ore 21.15, si terrà un torneo di biliardino a coppie con formula a girone all’italiana, pensato per favorire la massima partecipazione.

Martedì 24 febbraio, alle ore 21, appuntamento con il torneo di ping pong, organizzato in collaborazione con l’associazione TennisTavolo Cascina, a conferma delle sinergie attivate con le realtà sportive del territorio.

«Il programma promosso dal Circolo Arci Il Romito rappresenta un vero progetto di comunità, capace di unire cultura, musica, sport e socialità – spiegano gli organizzatori –. Grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione con le associazioni locali, il Circolo si conferma un presidio sociale e culturale fondamentale per la frazione: un luogo aperto, vivo e accessibile, dove incontrarsi e rafforzare il legame con il territorio».

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DEL CIRCOLO ARCI IL ROMITO.

