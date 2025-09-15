Pulizia della spiaggia di Boccadarno. A San Rossore tutti insieme per dire no all’invasione dei rifiuti

Written by Antonio Tognoli• 12:25 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sabato 20 settembre, in occasione del World Clean Up Day, l‘Associazione Acchiapparifiuti organizza la pulizia della spiaggia di Boccadarno dal lato di San Rossore.

Area ambientale di pregio naturalistico, a contatto con la riserva delle Lame di Fuori, l’arenile viene spesso invaso dalla spazzatura che arriva dal mare e dai fiumi. L’evento è sia una maniera di liberare la zona dai rifiuti, sia un modo di fare sentire la voce dei cittadini che vogliono dire basta all’abbandono selvaggio.

Ritrovo alle 8 a Cascine Nuove, si consigliano scarpe da trekking, pantaloni lunghi e guanti da lavoro. Trasporto con mezzo collettivo (trenino), posti limitati, per informazioni e prenotazioni chiamare Sergio al 335/5614436 e Roberta al 340/2876679.



La giornata è organizzata in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con Comune di Pisa, Geofor, Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Croce Azzurra Litorale Pisano, Associazione Misericordie Pisane, Teatro Vertigo Cai Livorno, Lega Navale Italiana sezione di Pisa, Circolo Zona D, Lions Club Pisa Host, Nogra, Live Better, Mezzaluna Rossa Kurdistan, Le Roy Merlin, Decathlon, MayDayEarth.

Last modified: Settembre 15, 2025