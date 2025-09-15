Massimiliano Ghimenti (AVS): “La sanità è un bene comune, serve un confronto vero e proposte concrete. Venerdì un incontro a Pisa con il dott. Paolo Malacarne”

Written by Antonio Tognoli• 12:27 pm• Pisa, Politica

PISA – “La sanità riguarda tutti noi, da vicino. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul quale credo sia fondamentale aprire un confronto vero, senza filtri”. Con queste parole Massimiliano Ghimenti, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nel collegio di Pisa, presenta l’iniziativa pubblica in programma venerdì 19 settembre, alle ore 21, presso il Circolo Alberone di Pisa.

L’appuntamento sarà l’occasione per discutere del nuovo Piano Socio-Sanitario Integrato della Regione Toscana, uno strumento che nei prossimi anni determinerà l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari territoriali. In particolare, al centro del dibattito vi saranno tre aspetti fondamentali: la prossimità dei servizi e il ruolo delle “Case di Comunità”, pensate come punto di riferimento per i cittadini; la presa in carico della persona, intesa come percorso continuo e non frammentato, capace di mettere al centro i bisogni concreti del paziente; le novità introdotte in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e fine vita, un tema delicato che tocca diritti, dignità e scelte personali.

Ad affiancare Ghimenti ci sarà Paolo Malacarne, medico stimato e figura di riferimento nel sistema sanitario toscano, noto per il suo costante impegno nel miglioramento delle cure e dell’organizzazione ospedaliera. La serata sarà introdotta da Alberto Lenzi e moderata dal giornalista Antonio Valentini. Saranno presenti anche le candidate pisane Diletta Fallani e Dina Rovini.

“Non sarà un semplice incontro di carattere informativo – precisa Ghimenti – ma un vero e proprio momento di partecipazione e confronto. Insieme a Paolo Malacarne lanceremo alcune proposte concrete, che considero prioritarie e sulle quali intendo impegnarmi in prima persona, dentro e fuori le istituzioni. La sanità deve tornare ad essere vicina ai cittadini, accessibile, giusta, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle persone più fragili. È con questo spirito, con cuore e concretezza, che mi candido a rappresentare Pisa in Regione”.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza ed al personale sanitario tutto, che potrà avanzare critiche al sistema attuale e proposte per migliorarlo. L’incontro fa parte di un percorso di ascolto e partecipazione che AVS porta avanti nei territori, con l’obiettivo di costruire sinergie e rendere efficaci e condivise le proposte programmatiche principali.

