Peccioli, la Pieve di Fabbrica svela 1250 anni di storia

12:19 pm

PECCIOLI – È tra le pievi più antiche della diocesi di Volterra: già in una pergamena lucchese dell’VIII secolo si fa riferimento a una pleve S. Marie nei pressi di Licori (Legoli) e Glozano (Ghizzano). Si tratta della Pieve di Santa Maria Assunta a Fabbrica di Peccioli, menzionata per la prima volta l’8 maggio 776.

Un edificio che sfiora i 1250 anni di storia e che custodisce, dentro e fuori, un patrimonio artistico e culturale di grande valore. Proprio per questo l’amministrazione comunale ha promosso uno studio scientifico dedicato alla pieve, i cui risultati confluiranno in una pubblicazione e saranno presentati al pubblico il prossimo 12 ottobre. In quella occasione tornerà a suonare anche l’organo della chiesa, completamente restaurato: a cinquant’anni dalla sua inaugurazione (31 agosto 1975), lo strumento ritroverà il suo suono originale.

«È un lavoro completo, scientifico ma al tempo stesso divulgativo – sottolinea il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni –. Realizzare uno studio sulla Pieve di Santa Maria Assunta era un obiettivo che ci eravamo posti da tempo, come segno di riconoscenza verso la comunità di Fabbrica, che ancora oggi custodisce con dedizione questi tesori, parte essenziale della nostra identità collettiva».

Lo studio permetterà di ripercorrere la storia della pieve dall’VIII secolo a oggi, con un approccio innovativo che include anche la digitalizzazione del progetto architettonico. Grazie a modelli 3D geometrici attendibili sarà infatti possibile validare le diverse ipotesi ricostruttive legate alle trasformazioni subite dall’edificio nel corso dei secoli.

Parallelamente è stato condotto il restauro dell’organo custodito all’interno della chiesa. «È uno strumento di grande pregio, tra i più significativi della Valdera – spiega il maestro Simone Valeri, direttore dell’Accademia Musicale Alta Valdera –. Il 12 ottobre lo restituiremo alla comunità con un concerto che ne farà riscoprire il suono autentico, oggi pienamente recuperato e potenziato».

Settembre 15, 2025