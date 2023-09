Puliamo il Mondo torna con uno straordinario connubio con il “Sabato dell’ambiente”

Scritto da admin• 7:32 pm• Vecchiano, Attualità, Tutti

VECCHIANO – Torna anche per il 2023 l’adesione a Puliamo il Mondo, un’adesione storica del Comune di Vecchiano a questa iniziativa di Legambiente Nazionale. L’ edizione di questo anno sarà organizzata all’insegna di due parole chiave: collaborazione e diffusione.

“La scelta della data del 23 settembre nasce per ottimizzare il lavoro dei volontari e per cercare di dare una dimensione diffusa a questa iniziativa”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessorato all’ambiente Mina Canarini. “Infatti sabato 23 il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord anticipa il Sabato dell’Ambiente a cui partecipano 6 associazioni del nostro territorio, e quindi la scelta di unire Puliamo il Mondo e il Sabato dell’Ambiente permette di amplificare il messaggio e ci fa sentire parte di un movimento più importante”.

Il 23 dalle 9 ci saranno 8 punti attivi sul territorio: 6 lungo i canali della bonifica e 1 sul canale dei poderi; l’ottavo punto sarà quello che si sposterà lungo il Serchio, dai pontili pubblici fino alla foce, raggiungendo la spiaggia.

Ecco nel dettaglio le localizzazioni delle Associazioni:

Fruitori di BdS presso Canale dei poderi

Proloco Vecchiano: Canale Nuova Colucci e Separatore

Comitato Carnevale Vecchianese: Canale via del Capannone nord e sud

WWF Alta Toscana OdV: canale Barra, angolo via del Capannone, via Salcetti

Pubblica Assistenza sez di Migliarino: fosso Reale

Code nel Cuore: via di Capanna loc Bracciolo

Arci Vasca Azzurra: fosso Bartalini

“Alle 12, poi, ci sarà un momento di raccolta e condivisione , in cui come Amministrazione è nostra intenzione fare il resoconto dell’estate dell’ambiente a Mardive, con i monitoraggi della spiaggia per il fratino e per la nidificazione delle tartarughe, e consegnare un attestato ai volontari impegnati su queste attività, ma anche rilanciare insieme a loro una serie di attività per il prossimo anno”, concludono Angori e Canarini.

Last modified: Settembre 20, 2023