La Notte Bianca dello Sport arriva a Pisa sabato 23 settembre

PISA – Nella settimana dal 23 al 30 settembre si celebra in tutto il vecchio Continente l’iniziativa denominata “Settimana Europea dello Sport – European Week of Sport“, alla quale il Comune di Pisa ha aderito e che vede il suo clou nella Notte Bianca dello Sport prevista per sabato 23 settembre ed il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, del Prof. Marco Macchia, Prorettore con delega ai rapporti con territorio e Sport e di Giuseppe Nunziata di Decathlon, Sponsor della Manifestazione assieme ad Acque Spa.

di Giovanni Manenti

Un evento che l’Unione Europea calendarizza ogni anno al fine di promuovere lo Sport come stile di vita sano ed attivo ed allo stesso hanno aderito, per quanto riguarda la nostra città, oltre 80 Associazioni in rappresentanza di ogni Disciplina sportiva per un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa ed il CONI, oltre al Coordinamento a livello nazionale da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed altresì curata da Sport e Salute Spa.

Ecco quindi che, a partire dalle ore 19:00 di sabato prossimo 23 settembre il Centro Storico cittadino sarà animato con stand espositivi ed attività dimostrative tra i Lungarni Gambacorti e Galilei, nonché lungo l’asse Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi, compresi Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e Piazza Gambacorti, mentre sotto le Logge di Banchi si svolgeranno incontri di approfondimento su specifiche tematiche riguardanti il Mondo dello Sport.

Particolare rilevanza va infine attribuita l’adesione alla Settimana Europea dello Sport da parte del Sistema Museale di Ateneo che, in tale arco temporale consentirà l’apertura a titolo gratuito, con tanto di visite guidate, delle varie strutture costituita dal Museo della Grafica, Museo di Anatomia Umana, Gipsoteca di Arte antica e antiquarium, al fine di una sempre maggiore coesione tra Sport e cultura, fedele al motto latino “Mens sana in Corpore sano“.

Ovviamente soddisfatta l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che nel suo intervento ha preliminarmente inteso ricordare: “Sia per me motivo di particolare emozione il fatto che proprio oggi, mentre qui a Pisa celebriamo l’organizzazione della Notte Bianca dello Sport, in Parlamento si stia portando a termine il percorso di riforma della Carta Costituzionale che vedrà finalmente lo Sport ottenere il riconoscimento formale all’interno dell’art.33 della stessa“.

Per quel che concerne, viceversa, l’evento in sé, l’Assessore ha sottolineato: “Siamo felicissimi come Amministrazione Comunale in merito all immensa adesione all’iniziativa ricevuta dalle varie Associazioni e Società Sportive che, pertanto, avranno modo di presentare e pubblicizzare le loro attività nelle più svariate Discipline in un ambito territoriale a forma di croce lungo l’asse formato da Largo Ciro Menotti, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Piazza Gambacorti compresi i due Lungarni posti a Mezzogiorno, vale a dire Galilei sino al Museo della Grafica e Gambacorti sono a Palazzo Blu. Oltre alla parte su terra – conclude Frida Scarpa – sono previste anche esibizioni in Arno da parte degli equipaggi delle nostre varie Associazioni remiere, nel mentre siamo altresì contenti del binomio venutosi a formare tra Sport e Cultura grazie all’adesione da parte del nostro Sistema Museale alla Settimana Europea dello Sport, avendo messo a disposizione alcuni dei principali Musei cittadini con visite guidate a titolo completamente gratuito, ragion per cui riteniamo che lo sforzo profuso dall’Amministrazione Comunale nel volere fortemente organizzare questa Notte Bianca venga riconosciuto come un segnale forte di ripartenza non solo per tutto il movimento dello Sport cittadino, ma soprattutto nel voler essere vicini alle Associazioni Sportive attraverso un’opera di promozione che speriamo si concretizzi nell’aumento dei tesseramenti con conseguente loro maggior sviluppo territoriale“.

Programma della manifestazione:

Ore 19 Apertura Stand e inizio esibizioni

Ore 19:30 Inaugurazione ufficiale dal Ponte di Mezzo

Ore 21:15 Talk sotto le Legge “Pisa città di Sport”

Ore 22:00 Talk sotto le Logge “Salute e inclusione nello Sport

Ore 23:30 Termine esibizioni

Calendario apertura Musei

Sabato 23 settembre – dalle ore 20 alle 23 Museo della Grafica (Lungarno Galilei) – dalle ore 9:30 alle 13 Museo di Anatomia Umana (Via Roma) – dalle ore 10:30 alle 11:30 Gipsoteca di Arte Antica (Piazza San Paolo all’Orto)

Martedì 26 settembre – dalle ore 16:30 Museo di Anatomia Patologica /via Roma)

Lunedì 25 sino a mercoledì 27 settembre – dalle ore 9:15 alle 14:15 Museo di Anatomia Umana.

