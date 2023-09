Camion contro un albero: ferito il conducente

Scritto da admin• 10:57 am• Montapoli in Val d'arno, Cronaca, Pisa, Tutti

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 2.15 in località Le Capanne nel Comune di Montopoli per incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolto un autoarticolato che, ad una rotatoria di Via Palermo, che è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un albero.

L’intervento della squadra di Castelfranco ha consentito di liberare il conducente del mezzo rimasto incastrato nelle lamiere, per poi consegnarlo al personale sanitario del 118.



Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi dell’incidente. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

