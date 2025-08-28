Pubblicati i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione

Written by Leonardo Miraglia• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Perignano, Ponsacco, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Sport, Sport, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Le compagini che fanno parte della provincia di Pisa e che militeranno nel campionato di Eccellenza Toscana rietreranno tutte nel Girone A; le squadre sono il Cenaia 1969 s.c., il San Giuliano f.c. ed il Fratres Perignano 2019.

La prima giornata di campionato del Girone A di Eccellenza Toscana, che si disputerà domenica 14 settembre dalle 15, prevede questi scontri:

Cenaia 1969 s.c. vs Sporting Cecina 1929 (Stadio Favilli – Pennati – via V. Pennati, Cenaia)

vs (Stadio Favilli – Pennati – via V. Pennati, Cenaia) San Giuliano f.c. vs Belvedere Calcio (Stadio Giovanni Bui – via M. Dinucci, 37, San Giuliano Terme)

mentre riposerà il Fratres Perignano 2019.

Le squadre della provincia di Pisa che disputeranno quest’anno il campionato di Promozione Toscana sono l’Urbino Taccola nel Girone A e il Mobilieri Ponsacco, il Cuoiopelli ed il San Miniato Basso Calcio nel Girone B.

La prima giornata di campionato, che si terrà domenica 14 settembre dalle 15:30, vedrà svolgersi questi incontri:

Girone A

Casalguidi Calcio 1923 vs Urbino Taccola (Stadio Casalguidi Comunale Nuovo – piazza S. D’acquisto, Casalguidi, Serravalle Pistoiese)

Girone B

Atletico Piombino vs Mobilieri Ponsacco (Stadio La Magona D’italia – via Regina Margherita 10, Piombino)

vs (Stadio La Magona D’italia – via Regina Margherita 10, Piombino) Invictasauro vs Cuoiopelli (Stadio Frida Bottinelli Brogelli – via Lago di Varano, 74, Grosseto)

vs (Stadio Frida Bottinelli Brogelli – via Lago di Varano, 74, Grosseto) Sancascianese Calcio vs San Miniato Basso Calcio (Stadio Comunale di San Casciano – viale Giuseppe Garibaldi, 30, San Casciano In Val Di Pesa)

