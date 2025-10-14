Elezioni Regionali: il commento del sindaco Michelangelo Betti

Written by admin• 3:02 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – “Il quadro politico emerso dal voto regionale è chiaro: il successo del Presidente Eugenio Giani premia una proposta politica e un modo di essere sul territorio. E, insieme a questo, in Toscana il centrosinistra (o il campo largo) ha convinto i cittadini. Per la nostra Regione si apre una nuova stagione di governo, lontana da estremismi e proclami“, ad affermarlo il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti.

“Il risultato regionale è stato confermato anche nel Comune di Cascina, con percentuali che superano le medie regionali. Nel nostro territorio la coalizione formata da Pd, Avs, 5 Stelle e Casa riformista si attesta attorno al 58% (circa tre punti e mezzo sopra la media della Toscana). Il Partito Democratico supera il 35% e le altre forze si collocano tra il 6 e l’8%. Il centrodestra è invece staccato di quasi il 20%, con Fratelli d’Italia a far da traino. Si è trattato dell’ultimo appuntamento elettorale prima del voto per le amministrative 2026, che arriveranno dopo numeri che responsabilizzano. L’obiettivo non può essere che quello di estendere a Cascina il “modello Giani”. Il nostro Comune però parte già pronto: il campo largo si è realizzato nel 2020, tra il primo turno e il ballottaggio. Stiamo lavorando da cinque anni e i numeri nelle varie consultazioni hanno dimostrato un apprezzamento dei cittadini. Ora c’è da prepararsi, con serietà e tranquillità. Pensando al futuro e a come proseguire dopo la stagione dei finanziamenti PNRR. E cercando di evitare i toni scomposti che hanno caratterizzato la politica in questi anni, anche a Cascina. Toni scomposti che, nel nostro territorio, hanno funzionato una volta. Sull’affluenza (bassa, ma sopra il 50%) va ricordato che cinque anni fa le elezioni regionali erano abbinate alle amministrative: il dato di partecipazione fu in quel caso più alto della media e anche in questa consultazione Cascina è sopra la media regionale. Di certo serve lavorare per tornare a far crescere la partecipazione. Rivolgo infine i miei complimenti a tutti gli eletti e un sentito ringraziamento agli uffici comunali e al personale dei seggi per l’impegno profuso in questi giorni“, conclude Michelangelo Betti.

Last modified: Ottobre 14, 2025