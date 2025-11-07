Written by Novembre 7, 2025 4:46 pm Nuova Categoria, Calcio dilettanti

Promozione, girone B: il Mobilieri Ponsacco tenta la fuga in vetta

Pisa — Fra venerdì 7 e lunedì 10 novembre avranno luogo gli incontri di tutti i tornei di LND a cui partecipano i team del nostro territorio.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario:

Serie D, girone D

XI giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Tuttocuoio 1957 vs Sasso Marconi

Eccellenza Toscana, girone A

XI giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Fratres Perignano 2019 vs Viareggio Calcio
  • Montespertoli vs San Giuliano
  • Cenaia 1969 vs Castelnuovo Garfagnana

Promozione Toscana, girone A

IX giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Urbino Taccola vs Pietrasanta

Promozione Toscana, girone B

IX giornata

8 novembre dalle 14:30

  • San Miniato Basso vs Castelfiorentino United

9 novembre dalle 14:30

  • Mobilieri Ponsacco vs Barberino Tavarnelle
  • Colli Marittimi vs Massa Valpiana
  • Cuoiopelli vs Saline

Prima Categoria Toscana, girone A

VIII giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Torrelaghese 2015 vs Calci 2016
  • Migliarino Vecchiano vs Fivizzanese

Prima Categoria Toscana, girone B

VIII giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Bellaria Cappuccini vs Fornacette Casarosa
  • Atletico Spedalino vs San Miniato
  • Pietà 2004 vs Stella Rossa
  • Staffoli vs CQS Tempio Chiazzano

Prima Categoria Toscana, girone D

VIII giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Geotermica vs Forcoli Valdera 1921
  • Acciaiolo Calcio vs Pecciolese
  • Pomarance vs Rosignano Solvay 1922
  • Atletico Etruria vs Ponsacco 1920
  • Capannoli San Bartolomeo vs Monterotondo

Seconda Categoria Toscana, girone G

VIII giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Capanne Calcio 1989 vs Atletico Cascina
  • Aurora Montaione vs Pisa Ovest
  • La Corte vs Santa maria a Monte
  • Pontasserchio vs Ponte a Cappiano
  • Corazzano vs Sanromanese Valdarno
  • Crespina Calcio vs Sextum Bientina
  • Castelfranco Calcio vs Tirrenia
  • Porta a Lucca vs San Prospero Navacchio

Seconda Categoria Toscana, girone H

VIII giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Volterrana 2016 vs Terricciola 1975
  • Castelnuovo Val di Cecina vs Salivoli Calcio

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A

VI giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Lajatico vs Golena d’Arno
  • Montefoscoli Calcio vs Fabbrica Calcio 2024
  • Filettole Calcio vs Legoli 1994
  • Scintilla 1945 vs Amatori Saline
  • Sporting Volterra vs Atletico Pisa
  • San Frediano Calcio vs Nuova Popolare CEP
  • Antonio Bellani vs CEP 2025
  • Marinese 1925 vs Ponteginori 1929

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B

VI giornata

7 novembre dalle 21

  • Castel del Bosco vs Via di Corte

8 novembre

dalle 14:30

  • La Borra vs Città di Montopoli
  • Zambra San Vico vs Marciana 2.0
  • Atletico Le Melorie vs Santacroce calcio
  • Cerretti FC vs Stella Azzurra

dalle 17:30

Ponte a Elsa 2005 vs La Fornace

9 novembre dalle 14:30

  • Gavena Giovani vs Treggiaia

10 novembre dalle 20:45

  • Perignano vs Giovani Fucecchio 2000
  • Riposa Monteserra

Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico

VI giornata

9 novembre dalle 14:30

  • Sasso Pisano vs Arci La California
  • Rio Marina vs Monteverdi 2006

Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B

VI giornata

8 novembre dalle 15

  • Atletico Marginone 1990 vs Pappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

