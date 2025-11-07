Promozione, girone B: il Mobilieri Ponsacco tenta la fuga in vetta

Pisa — Fra venerdì 7 e lunedì 10 novembre avranno luogo gli incontri di tutti i tornei di LND a cui partecipano i team del nostro territorio.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario:
Serie D, girone D
XI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Tuttocuoio 1957 vs Sasso Marconi
Eccellenza Toscana, girone A
XI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Fratres Perignano 2019 vs Viareggio Calcio
- Montespertoli vs San Giuliano
- Cenaia 1969 vs Castelnuovo Garfagnana
Promozione Toscana, girone A
IX giornata
9 novembre dalle 14:30
- Urbino Taccola vs Pietrasanta
Promozione Toscana, girone B
IX giornata
8 novembre dalle 14:30
- San Miniato Basso vs Castelfiorentino United
9 novembre dalle 14:30
- Mobilieri Ponsacco vs Barberino Tavarnelle
- Colli Marittimi vs Massa Valpiana
- Cuoiopelli vs Saline
Prima Categoria Toscana, girone A
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Torrelaghese 2015 vs Calci 2016
- Migliarino Vecchiano vs Fivizzanese
Prima Categoria Toscana, girone B
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Bellaria Cappuccini vs Fornacette Casarosa
- Atletico Spedalino vs San Miniato
- Pietà 2004 vs Stella Rossa
- Staffoli vs CQS Tempio Chiazzano
Prima Categoria Toscana, girone D
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Geotermica vs Forcoli Valdera 1921
- Acciaiolo Calcio vs Pecciolese
- Pomarance vs Rosignano Solvay 1922
- Atletico Etruria vs Ponsacco 1920
- Capannoli San Bartolomeo vs Monterotondo
Seconda Categoria Toscana, girone G
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Capanne Calcio 1989 vs Atletico Cascina
- Aurora Montaione vs Pisa Ovest
- La Corte vs Santa maria a Monte
- Pontasserchio vs Ponte a Cappiano
- Corazzano vs Sanromanese Valdarno
- Crespina Calcio vs Sextum Bientina
- Castelfranco Calcio vs Tirrenia
- Porta a Lucca vs San Prospero Navacchio
Seconda Categoria Toscana, girone H
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Volterrana 2016 vs Terricciola 1975
- Castelnuovo Val di Cecina vs Salivoli Calcio
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A
VI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Lajatico vs Golena d’Arno
- Montefoscoli Calcio vs Fabbrica Calcio 2024
- Filettole Calcio vs Legoli 1994
- Scintilla 1945 vs Amatori Saline
- Sporting Volterra vs Atletico Pisa
- San Frediano Calcio vs Nuova Popolare CEP
- Antonio Bellani vs CEP 2025
- Marinese 1925 vs Ponteginori 1929
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B
VI giornata
7 novembre dalle 21
- Castel del Bosco vs Via di Corte
8 novembre
dalle 14:30
- La Borra vs Città di Montopoli
- Zambra San Vico vs Marciana 2.0
- Atletico Le Melorie vs Santacroce calcio
- Cerretti FC vs Stella Azzurra
dalle 17:30
Ponte a Elsa 2005 vs La Fornace
9 novembre dalle 14:30
- Gavena Giovani vs Treggiaia
10 novembre dalle 20:45
- Perignano vs Giovani Fucecchio 2000
- Riposa Monteserra
Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico
VI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Sasso Pisano vs Arci La California
- Rio Marina vs Monteverdi 2006
Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B
VI giornata
8 novembre dalle 15
- Atletico Marginone 1990 vs Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.it