Novembre 7, 2025

Scontro al vertice per il Basket Calcinaia

Scontro al vertice per il Basket Calcinaia

Pisa — Tra il 7 ed il 13 novembre saranno impegnati tutti i team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VII giornata di andata

9 novembre dalle 18Junior Casale MonferratoEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

VI giornata di andata

8 novembre dalle 18:15Juve PontederaCentro Mini Basket Carrara
9 novembre dalle 18Gea GrossetoCastelfranco Frogs
9 novembre dalle 18:30Basket CalcinaiaLibertas Lucca
9 novembre dalle 18Cestistica Audace PesciaCUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

9 novembre dalle 18Bottegone Bk JuniorPallacanestro San Miniato
8 novembre dalle 20:45NBA AltopascioLa Crocetta San Miniato
9 novembre dalle 18Pallacanestro ValderaChiesina Basket
10 novembre dalle 20:45Endas PistoiaBellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

V giornata di andata

8 novembre dalle 18:30GMV GhezzanoTeam90 Grosseto
7 novembre dalle 21Sport IES PisaFortezza Team Livorno
8 novembre dalle 21Follonica BasketDream Basket Pisa
7 novembre dalle 21Basket VolterraArgentario Basket
7 novembre dalle 21:30Basket PonsaccoUS Livorno sq.B
8 novembre dalle 21Etrusca San MiniatoPiombino BC

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

II giornata di andata

11 novembre dalle 21:30 PNC Livorno sq.BBasket Pomarance
8 novembre dalle 20:30GMV Ghezzano sq. BDon Bosco Livorno sq.B
9 novembre dalle 20:30CUS Pisa sq.B Polisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

II giornata di andata

8 novembre dalle 21Castelfranco Frogs sq. BIsotopi Valdera
13 novembre dalle 21:15Vicopisano Basket 2011Audax Carrara
8 novembre dalle 21Basket Calcinaia sq.BPallacanestro Valdera sq. B

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Novembre 7, 2025
