Scontro al vertice per il Basket Calcinaia

Pisa — Tra il 7 ed il 13 novembre saranno impegnati tutti i team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VII giornata di andata
|9 novembre dalle 18
|Junior Casale Monferrato
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
VI giornata di andata
|8 novembre dalle 18:15
|Juve Pontedera
|Centro Mini Basket Carrara
|9 novembre dalle 18
|Gea Grosseto
|Castelfranco Frogs
|9 novembre dalle 18:30
|Basket Calcinaia
|Libertas Lucca
|9 novembre dalle 18
|Cestistica Audace Pescia
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
V giornata di andata
|9 novembre dalle 18
|Bottegone Bk Junior
|Pallacanestro San Miniato
|8 novembre dalle 20:45
|NBA Altopascio
|La Crocetta San Miniato
|9 novembre dalle 18
|Pallacanestro Valdera
|Chiesina Basket
|10 novembre dalle 20:45
|Endas Pistoia
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
V giornata di andata
|8 novembre dalle 18:30
|GMV Ghezzano
|Team90 Grosseto
|7 novembre dalle 21
|Sport IES Pisa
|Fortezza Team Livorno
|8 novembre dalle 21
|Follonica Basket
|Dream Basket Pisa
|7 novembre dalle 21
|Basket Volterra
|Argentario Basket
|7 novembre dalle 21:30
|Basket Ponsacco
|US Livorno sq.B
|8 novembre dalle 21
|Etrusca San Miniato
|Piombino BC
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
II giornata di andata
|11 novembre dalle 21:30
|PNC Livorno sq.B
|Basket Pomarance
|8 novembre dalle 20:30
|GMV Ghezzano sq. B
|Don Bosco Livorno sq.B
|9 novembre dalle 20:30
|CUS Pisa sq.B
|Polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
II giornata di andata
|8 novembre dalle 21
|Castelfranco Frogs sq. B
|Isotopi Valdera
|13 novembre dalle 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Audax Carrara
|8 novembre dalle 21
|Basket Calcinaia sq.B
|Pallacanestro Valdera sq. B
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Novembre 7, 2025