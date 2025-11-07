Maurizio Nerini (Fdi): “Quartieri 1, discorsi 0”

Written by admin• 4:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia).

“Guardano i documenti della variante della RSA di via Frascani risulta che nel 2001 l’area, “un vuoto urbano incolto e privo di utilizzazione” come è oggi, viene proposta come verde sportivo con una palestra e un parcheggio. Nel 2017 il Comune a guida PD accoglie la richiesta della proprietà che cancella di fatto il verde sportivo e chiede di costruire servizi collegati al vicino nuovo ospedale: RSA, strutture alberghiere e social housing. La nuova proprietà confermando la RSA, con una variante semplificata e gestita dal SUAP, ha chiesto di realizzare un centro diagnostico. Parte una assurda campagna contraria: si dice che si cancella il verde, ma con un parco di 11 ettari dall’altra parte della strada la cosa non regge, che non si vogliono fare i parcheggi interrati, ma già dal 2017 erano chiari i problemi idraulici del quartiere orfano dell’idrovora dell’Ospedale. Allora viene richiesta una commissione del sociale che diventa scorrettamente urbanistica, l’iter burocratico viene bersagliato da osservazioni legittime, ma pretestuose, non corrette nei riferimenti di legge e quindi respinte dagli uffici che si cerca costantemente di delegittimare. Nella commissione urbanistica l’ostruzionismo si fa pesante, dopo ore di domande ripetute all’infinito, provocazioni gratuite e offese la maggioranza razionalmente ottiene un taglio dei tempi per andare al voto. Tutto poteva essere ridiscusso in consiglio, invece le minoranze, tra eccezioni, richieste di annullamento delle votazioni e sfiduce varie, sono scappate dal confronto. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità, intanto solo merito del Centrodestra da oggi il quartiere Pisanova potrà avere dei servizi che mancano da 50 anni“.

Last modified: Novembre 7, 2025