Written by Dicembre 21, 2025 6:31 pm Pisa, Attualità

Progetto “PORTIAMO A CASA GIANLUCA”: raccolta la cifra necessaria per l’acquisto dell’ascensore

HomePisa, AttualitàProgetto “PORTIAMO A CASA GIANLUCA”: raccolta la cifra necessaria per l’acquisto dell’ascensore

PISA – Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione INSIEME PER SOGNARE che, dopo soli sei mesi, e un grande aiuto da parte di tutti, annuncia l’obiettivo raggiunto per il progetto “portiamo in casa Gianluca ” che è arrivato a raccogliere tutta la cifra necessaria per l’acquisto dell’ ascensore che consentirà a Gianluca e alla sua famiglia di poter affrontare la vita quotidiana in modo molto più semplice.

“Vorremmo ringraziarvi uno ad uno per il grande aiuto e supporto che ci avete dato e lo facciamo con un GRAZIE DI CUORE rivolto a voi!! Consentiteci però un ringraziamento particolare per “TOSCANA PALLETS” , il nostro “Babbo Natale” che a ridosso delle sante festività , hanno deciso di donare la somma che rimaneva per raggiungere l’obbiettivo !

GRAZIE GRAZIE E ANCORA GRAZIE !!

Last modified: Dicembre 21, 2025
Previous Story
Le pagelle di Cagliari-Pisa firmate Giovanni Manenti
Next Story
Parla straniero la XXVI Edizione della Maratona di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti