“Progetto Me.Mo.”: supporto alla mobilità sociale e all’accesso universitario per studenti meritevoli

PISA- Il progetto Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale), giunto alla sua sesta edizione, supporta le studentesse e gli studenti con ottimi risultati scolastici provenienti da famiglie non laureate. L’iniziativa, che mira a garantire l’accesso agli studi universitari a chi proviene da situazioni socioeconomiche e culturali svantaggiate, ha registrato un successo straordinario con oltre 1.300 candidature da tutta Italia, portando il numero dei partecipanti a 613, un incremento significativo grazie al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto coinvolge tutor universitari che affiancano gli studenti delle scuole superiori, creando un ambiente di supporto e condivisione di esperienze, oltre a offrire attività di orientamento, simulazioni di test d’ammissione e mentoring personalizzato. L’obiettivo è non solo preparare gli studenti all’università, ma anche aiutarli a sviluppare la fiducia in se stessi e le competenze per affrontare il cambiamento. Con il 90% di iscrizione all’università tra i partecipanti, il progetto Me.Mo. sta riducendo le disuguaglianze sociali e creando un’opportunità per una società più equa.

La rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti, ha sottolineato che il progetto rappresenta un investimento per il futuro, per valorizzare il talento dei giovani senza barriere, dando loro le chiavi per un futuro ricco di opportunità.

