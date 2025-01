Presentazione del libro Malinowski e l’idea della reciprocità nel diritto alla Domus Mazziniana

Written by admin• 1:46 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Martedì 28 gennaio, alle ore 18, presso la Domus Mazziniana (Via Massimo d’Azeglio 14), si terrà la presentazione del libro Malinowski e l’idea della reciprocità nel diritto della professoressa Federica Martiny.

L’evento, organizzato dal Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa (Cidic), in collaborazione con la Pisa University Press e la Domus Mazziniana, vedrà la partecipazione, oltre all’autrice, dei professori Tommaso Greco e Fabio Dei, rispettivamente esperti di Filosofia del diritto e Antropologia culturale dell’Ateneo pisano. L’incontro sarà introdotto dal professor Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana.

Il volume esplora, attraverso un dialogo tra diverse discipline, le radici del diritto, con particolare attenzione alla teoria della reciprocità proposta dall’antropologo Bronislaw Malinowski. Partendo dai suoi studi etnologici, Malinowski sviluppa l’idea di un sistema giuridico che si distacca dai principi utilitaristici e razionali tipici delle società occidentali, ponendo invece l’accento su legami giuridici e interpersonali fondati sulla reciprocità. L’opera si propone di analizzare questo concetto, indagando se e come la reciprocità possa essere definita come un fenomeno giuridico e contrapposta all’utilitarismo prevalente nelle società moderne.

Federica Martiny ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e Storia del Diritto all’Università di Macerata e ha un master in Filosofia presso l’Università di Pisa. Ha anche completato un master in Educazione Civica, promosso dal James Madison Program in American Ideals and Institutions dell’Università di Princeton e dall’Università di Asti. Ha lavorato come assegnista di ricerca in filosofia politica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ha collaborato con la cattedra di Storia del Pensiero Economico dell’Università Roma Tre. Inoltre, ha tenuto corsi di Filosofia del Diritto presso l’Università di Pis

