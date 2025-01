“Come per mano” al Cineclub Arsenale: studenti pisani protagonisti di un cortometraggio sulla gentilezza

Written by admin• 1:37 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

Il progetto è nato da un progetto dell’associazione AsteroideA

PISA – Gli studenti pisani diventano attori nel cortometraggio Come per Mano, nato da un’idea dell’associazione di volontariato scolastico AsteroideA. La prima del film, a conclusione di un progetto di quattro anni che si rivolge a tutte le scuole del territorio, è in programma sabato 25 gennaio alle ore 16, nella sala storica del Cineclub Arsenale, alla presenza del cast e dei partner.

Per la realizzazione del progetto non sono stati chiesti finanziamenti, ma collaborazioni per trasmettere ai nostri giovani la consapevolezza che il futuro non è sorte, ma responsabile opera comune.

L’iniziativa ha visto nel corso dei mesi numerose attività, tra cui la campagna social Accendi il faro che è in te, un invito alla bontà e alla gentilezza che arriva dai ragazzi delle scuole pisane; il simbolo è un faro che si illumina per spirito di servizio. La campagna è capitanata dal liceo scientifico “Ulisse Dini” e realizzata in collaborazione con l’istituto paritario arcivescovile “Santa Caterina”, l’IPSAR “Matteotti”, il liceo classico “Galilei”, l’istituto comprensivo “ Gamerra” (profilo Instagram: accendiilfarocheeinte_).

L’Istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna e il Pisa Sporting Club,che ha presentato alla città Accendi il faro che è in te prima della partita Pisa/Cosenza (https://pisasportingclub.com/progetto-accendi-il-faro-che-e-in-te-ancheil-pisa-sc-tra-i-protagonisti/), hanno proposto alcuni stage ai ragazzi che più si sono spesi nel progetto, per prepararsi a seminare un migliore futuro comune.

Importante l’appoggio dei quattro Musei Nazionali di Pisa. In particolare, con una “caccia alla gentilezza” da consigliare a ogni scuola, la campagna social Accendi il faro che è in te è iniziata nel Museo di San Matteo lo scorso 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Il Cineclub Arsenale ha collaborato per trasformare in opera comune il montaggio del film Come per mano. Fondamentale il contributo di Marifari La Spezia per le riprese del cortometraggio e dell’Opera della Primaziale Pisana che ha permesso di girare il primo video della campagna social in Piazza dei Miracoli. Il Parco di San Rossore, Palazzo Blu, l’Hospice, il Teatro Verdi e l’Associazione “Il Mondo dei Fari“.

“Viviamo il tempo dell’Intelligenza artificiale e il buon senso ci dice che non possiamo opporci al progresso tecnologico”, dichiara Rosanna Prato, presidente dell’associazione AsteroideA. “Quello che i giovani devono invece fare è prepararsi a orientare il progresso verso il bene comune. Per prepararsi responsabilmente, i nostri giovani devono prendersi cura del proprio corpo, con la pratica sportiva, devono prendersi cura della mente, facendo crescere la propria istruzione e devono soprattutto prendersi cura del proprio spirito, con esercizi di gentilezza che promuovano la pratica del ritiro interiore, insieme ad una visione solidale e inclusiva del vivere”.

“Io e Rosanna – dice il regista del cortometraggio Come per mano Elio Colligiani – ci siamo spesso chiesti che impatto stessero avendo sui giovani le luci e ombre del mondo che condividono tutti – forse la “molla” più grande è stata proprio la pandemia – e ci è venuto spontaneo provare a lanciare un nostro messaggio e auspicio. Le parole che più sento risuonare quando penso a questo lavoro sono gentilezza e unicità. Gentilezza perché percepisco in corso un moto di riscoperta tra i giovani, soprattutto senza barriere di genere o estrazione sociale. Allo stesso tempo, nel mondo stiamo assistendo a conflitti e moti politici che tutto vogliono insegnare loro tranne che la gentilezza. Unicità perché è il nostro valore intrinseco più grande, la sorella maggiore dei termini diversità e identità, e forse la mia speranza maggiore è che le nuove generazioni continuino, come già vedo, a imparare a valorizzare le unicità senza più discriminarle, calpestarle e senza perdere troppo la propria dietro ai trend. Per questo ‘Come Per Mano’ si sviluppa intorno alla simbologia del faro. Perché nel faro abbiamo individuato un simbolo di gentilezza tecnologica, di autoaffermazione, di resilienza e di stoicità attiva e positiva”.

Sabato pomeriggio all’Arsenale, gli spettatori della prima di Come per Manopotranno dare il proprio contributo a questa opera comune e innovativa: il pubblico, infatti, a seguito della proiezione, sarà invitato a lasciare un messaggio con le proprie emozioni sul film all’interno di un faro, simbolo del progetto, che per l’occasione sarà esposto in sala al Cineclub. L’evento si chiuderà con una merenda semplice e gustosa, a base di pane e olio extravergine di oliva, offerta dal Frantoio di Vicopisano. Al progetto grafico per l’evento “Pane, olio e gentilezza” ha lavorato Brando Borghi.

