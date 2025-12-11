Written by Dicembre 11, 2025 1:25 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Proclamato lo stato di agitazione del personale delle fabbricerie che operano presso l’Opera del Duomo di Pisa

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEProclamato lo stato di agitazione del personale delle fabbricerie che operano presso l’Opera del Duomo di Pisa

CISL FP Pisa: “Trattamento inaccettabile, ci auguriamo che il presidente Maestrelli ci convochi per una proposta adeguata”

PISACinzia Ferrante, reggente della CISL Funzione Pubblica di Pisa, interviene dopo l’ennesima trattativa tra CGIL, CISL e UIL riguardante il rinnovo contrattuale del personale delle fabbricerie che operano presso l’Opera del Duomo di Pisa, gestendo il patrimonio artistico della Torre, del Battistero e del Museo.

Nella mattinata di giovedì 11 dicembre c’è stata una manifestazione sindacale congiunta dei lavoratori in Duomo a Pisa davanti all’Opera Primaziale. 

Per il triennio 2024-2026, la proposta economica avanzata prevede un aumento del 5,2% sulla parte tabellare e del 3,2% in contrattazione di secondo livello. “Per la CISL – spiega Ferrante – questa proposta è insufficiente a contrastare la perdita di potere d’acquisto dei salari. Parliamo di circa 150 lavoratori che svolgono un servizio fondamentale per la nostra città”.

Ferrante auspica un intervento del presidente Andrea Maestrelli: “Il presidente si è sempre dimostrato sensibile alle istanze dei lavoratori. Ci auguriamo che possa convocarci e avanzare una proposta economica adeguata al valore e all’importanza del personale”.

Last modified: Dicembre 11, 2025
Previous Story
Alla Stazione Leopolda di Pisa arriva la grande festa del circo sociale di Antitesi Teatro Circo

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti