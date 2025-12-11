Proclamato lo stato di agitazione del personale delle fabbricerie che operano presso l’Opera del Duomo di Pisa

Written by admin• 1:25 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

CISL FP Pisa: “Trattamento inaccettabile, ci auguriamo che il presidente Maestrelli ci convochi per una proposta adeguata”

PISA – Cinzia Ferrante, reggente della CISL Funzione Pubblica di Pisa, interviene dopo l’ennesima trattativa tra CGIL, CISL e UIL riguardante il rinnovo contrattuale del personale delle fabbricerie che operano presso l’Opera del Duomo di Pisa, gestendo il patrimonio artistico della Torre, del Battistero e del Museo.

Nella mattinata di giovedì 11 dicembre c’è stata una manifestazione sindacale congiunta dei lavoratori in Duomo a Pisa davanti all’Opera Primaziale.

Per il triennio 2024-2026, la proposta economica avanzata prevede un aumento del 5,2% sulla parte tabellare e del 3,2% in contrattazione di secondo livello. “Per la CISL – spiega Ferrante – questa proposta è insufficiente a contrastare la perdita di potere d’acquisto dei salari. Parliamo di circa 150 lavoratori che svolgono un servizio fondamentale per la nostra città”.

Ferrante auspica un intervento del presidente Andrea Maestrelli: “Il presidente si è sempre dimostrato sensibile alle istanze dei lavoratori. Ci auguriamo che possa convocarci e avanzare una proposta economica adeguata al valore e all’importanza del personale”.

Last modified: Dicembre 11, 2025