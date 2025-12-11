Eusebio Di Francesco: “Con il Pisa sarà una gara importante e delicata ma non determinante!”

Written by admin• 3:01 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida che vedrà il Lecce ospitare il Pisa per l’anticipo della 15^ giornata di campionato di Serie A, venerdì 12 dicembre ore 20,45, l’allenatore dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha presentato il match in conferenza stampa. Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale “Antenna Sud”.

Maurizio Ficeli

Il tecnico dei salentini parte con l’analisi della sconfitta di Cremona: “Allo Zini abbiamo disputato un buon primo tempo, nel quale non siamo riusciti però a concretizzare. La prima mezz’ora è stata di predominio, nel secondo tempo un episodio ci ha condannato e non siamo riusciti a reagire e siamo usciti dalla partita , ed è una cosa che non deve ricapitare, perché può succedere di ritrovarsi sotto”.

Ballottaggio Camarda – Stulic: “I calciatori non devono lasciarsi influenzare dalle critiche, ma concentrarsi sul campo. Ogni partita ha delle possibili soluzioni, in vista di quella di domani posso dirvi che sono indeciso se far giocare Camarda o Stulic. A prescindere però da chi sarà dei due il titolare posso dirvi che noi stiamo lavorando nella direzione giusta con tutti i nostri attaccanti”.

Sul Pisa: “Ha un attacco strutturato e fisico, non so se giocherà Moreo o Tramoni al posto di Nzola, ciò che è certo è che giocheranno più palla a terra e più sulle fasce in assenza del proprio migliore marcatore. Contro Inter e Parma hanno prodotto molto, contro il Sassuolo hanno giocato un’ottima partita. Con Il Pisa sarà una gara importante e delicata, ma non determinante”.

L’ assenza dei tifosi pisani: “Non sapevo dell’assenza dei tifosi del Pisa, mi dispiace. Faccio fatica a comprendere determinate decisioni, il calcio è bello proprio perché la gente viene allo stadio a vederti. Noi però pensiamo ai nostri di tifosi, che come al solito ci trascineranno. Dobbiamo dare continuità all’ultima gara vinta in casa con il Torino”.

La formazione che scenderà in campo : “Contro il Pisa scenderanno in campo i giocatori che riterrò più opportuni per questa partita, poi penserò alle assenze. Dobbiamo osare, questo è certo, ma non faccio calcoli. Rispetto ad altre squadre avremo una sorta di sosta, la sfrutteremo per ricaricarci”.

La corsa per la salvezza ed il livello del campionato : “Aspetterei la fine del girone di andata per avere maggiori indicazioni, ma l’impressione è che sia molto equilibrata come competizione. Basta vincere o perdere una partita per compiere un bel salto avanti o indietro. Ma è un campionato bilanciato anche ai pianti alti. Di sicuro non dobbiamo passare dall’esaltazione post vittoria alla depressione post sconfitta.Mancano 24 gare, sono ancora tante e siamo solo ad un terzo del campionato!! L’ambiente deve essere bravo bel valutare oggettivamente le prestazioni. In questo campionato ci saranno dei momenti in cui dovremo attaccare, e altri in cui dovremo difendere. In partita la massima prerogativa è essere squadra, a Cremona ci siamo un po’ sfilacciati e non deve accadere. Non dobbiamo disperdere quanto di buono fatto fino ad ora”.

