Primo turno di Coppa Italia di serie D, Eccellenza e Promozione

Domenica 31 agosto dalle 20:30 per il primo turno di Coppa Italia di serie D si disputerà

  • FC Pistoiese – Tuttocuoio 1957 allo stadio Marcello Melani di Pistoia.

di Leonardo Miraglia

Sempre domenica 31 agosto dalle 15 si disputeranno questi incontri di primo turno Coppa Italia Eccellenza dove saranno impegnate squadre della provincia di Pisa:

  • Pro Livorno Sorgenti 1919 – Fratres Perignano 2019 allo stadio Campo Mario Magnozzi di Livorno
  • Cenaia 1969 – Fucecchio allo stadio Favilli-Pennati di Cenaia

Questi, invece, gli incontri del primo turno di Coppa Italia Promozione che coinvolgeranno le squadre della provincia di Pisa e che si terranno domenica 31 agosto dalle 15:30:

  • Urbino Taccola – Pietrasanta allo stadio Taccola di Uliveto Terme
  • Castiglioncello – Mobilieri Ponsacco allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano Solvay
  • Casalguidi Calcio 1923 – Cuoiopelli allo stadio Casalguidi Comunale Nuovo di Casalguidi

