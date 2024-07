Primo giorno in città per Filippo Inzaghi. Radunovic piace al Pisa. Sempre aperte le piste Coda e Caligara

Scritto da Antonio Tognoli• 6:27 am• Pisa SC

PISA – Primo giorno in città per Filippo Inzaghi con la squadra che nella serata di lunedì 8 luglio si è ritrovata presso le strutture del San Ranieri Hotel. Facce sorridenti a poche ore dalla presentazione del Direttore Davide Vaira e Filippo Inzaghi per questa nuova avventura all’ombra della Torre Pendente.

Continuano le trattative per portare a Pisa Massimo Coda che sembrava destinato alla Sampdoria via Genoa ma l’inserimento nella trattativa del Pisa c’è stata per il giocatore che guadagna 800.000 euro a stagione. Piace anche il profilo di Fabrizio Caligara ultima stagione ad Ascoli però senza brillare. Un profilo gradito però al tecnico Inzaghi. Nelle ultime ore però c’è un forte interessamento per il portiere Boris Radunovic lo scorso anno a Cagliari gettoni per lui anche con la nazionale Serba. Il mercato nerazzurro è appena iniziato per accontentare le richieste di mister Inzaghi.

