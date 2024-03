Primavera di Spettacoli al Teatro Comunale di Capannoli: un cartellone di alto livello

Scritto da admin• 6:53 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo

CAPANNOLI – La primavera al Teatro Comunale di Capannoli promette una serie di spettacoli di alto livello, rendendo difficile rinunciare a queste imperdibili proposte.

Tra gli appuntamenti già in programma per questo fine settimana e oltre, spicca il concerto esclusivo per il centro-sud Italia del grande chitarrista acustico americano Tim Sparks, in programma per domenica 31 Marzo.

La settimana successiva, sabato 6 Aprile, saranno sul palco i due grandi maestri del teatro italiano Dario Marconcini e Giovanna Daddi con uno spettacolo dedicato a Lorca e Pasolini.

Ancora ad Aprile, sabato 27, sarà la volta di Elisabetta Salvatori, una delle figure più importanti del teatro di narrazione italiano, insieme a Marco Paolini e Marco Baliani.

Nel mese di Maggio, sabato 4, arriverà dall’Inghilterra il grande chitarrista acustico Clive Carrol, considerato l’erede del mito John Renbourne.

Questi rappresentano solo alcuni dei momenti salienti di un cartellone che includerà anche l’allestimento de La Locandiera di Goldoni a cura del teatro dell’Aglio, spettacoli per bambini e molte altre proposte interessanti.

