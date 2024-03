Concluso il sondaggio: trasferimento degli alunni durante i lavori alla scuola media Niccolò Pisano di Marina di Pisa

Scritto da admin• 9:11 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il sondaggio alle famiglie della scuola media Niccolò Pisano di Marina di Pisa, interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio di via Andò, è stato concluso. Grazie ai fondi del PNRR e al cofinanziamento del Comune di Pisa, per un totale di 7,7 milioni di euro, si è potuto avviare il processo di trasferimento degli alunni nella sede provvisoria di Calambrone per il prossimo anno scolastico.

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Niccolò Pisano”, Lucio Bontempelli, ha inviato l’esito del sondaggio all’Amministrazione Comunale per organizzare i servizi di collegamento tra Marina di Pisa e Calambrone durante i lavori.

Dei 178 nuclei familiari coinvolti, 135 hanno partecipato al sondaggio: 35 hanno scelto il servizio scuolabus a pagamento, 23 hanno optato per il trasporto pubblico gratuito con gli autobus di linea di Autolinee Toscane, 69 hanno indicato il servizio di navetta gratuita dalla scuola di Marina alla sede provvisoria di Calambrone, mentre 8 hanno deciso di raggiungere Calambrone con mezzi propri. Con questi dati, gli uffici comunali, su incarico dell’assessorato alla scuola, potranno elaborare i servizi necessari per garantire lo spostamento degli alunni e pubblicare il bando per il trasporto scolastico.

“Disponiamo finalmente dei dati necessari – dichiara l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi – per organizzare al meglio il trasferimento degli alunni durante i lavori di ristrutturazione. Nonostante la mancata risposta di 43 famiglie, faremo il possibile per garantire il servizio a tutti gli studenti. Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale fornirà ulteriori aggiornamenti alle famiglie interessate”, conclude l’Assessore.

Last modified: Marzo 25, 2024