Primavera 2. Pisa – Frosinone 1-1. Cannarsa illude i nerazzurri che però accorciano sui play-off

PISA – Pari interno nella gara contro il Frosinone (1-1) al Pagni di Peccioli. Vantaggio nerazzurro con una punizione di Cannarsa, pari ciociaro di Grosso nel finale di prima frazione.

Un pareggio giusto per quello che si è potuto vedere in campo in una ripresa ricca di occasioni da gol, ma i rispettivi attacchi non hanno saputo incidere. Sul tabellino un colpo di testa di Buffon ben parato da Minicangeli, il Frosinone ha risposto con una girata di Ferizaj, ben respinta da Giuliani. Da sottolineare che i nerazzurri hanno giocato in dieci dal 53′ per l’espulsione di Sapola.

Con questo risultato il Pisa rosicchia un punticino al Benevento sconfitto (2-1) a Terni e si porta a quota 39 punti in classifica. Prossima partita sabato 26 aprile in casa del Monopoli.

PISA – FROSINONE 1-1

PISA. Giuliani, Pucci, Bacciardi (91′ Barsacchi), Battistella, Sapola, Baldacci, Cenerini (57′ Casarosa), Cannarsa, Buffon, Bocs (57′ Ferrari), Vivace (73′ Bettazzi). A disposizione. Rugginenti, Arnesi, Rossi, Battista, Bendinelli, Lovo, Tuon, Tosi. Allenatore Innocenti

FROSINONE. Minicangeli, Diallo, Luchetti, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Schietroma, Ndow (65′ Ferizaj, 90′ Vaccà), Cichero, Grosso, Befani. A disposizione. Dosso, Barone, Cellupica, Marchese, Pantano, Antonellis, Carfagna, Fiorito, Baptista. Allenatore Pesoli.

Arbitro. Gianmarco Vailati di Crema. Assistenti. Chimento-Cattaneo

Reti. 34’ Cannarsa, 40’ Grosso

Note. Ammoniti Molignano, Ndow, Cannarsa. Espulso Sapola al 53′. Recupero 3′ pt; 3′ st

