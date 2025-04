Agrifiera 2025: deviazioni alla Linea 70 a Pontasserchio

Written by admin• 2:58 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Autolinee Toscane informa che in occasione dell’edizione 2025 dell’Agrifiera a Pontasserchio, verrà istituito il divieto di transito in via Vittorio Veneto. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Linea 70 subirà variazioni di percorso durante l’intero orario di servizio nelle seguenti giornate:

venerdì 25, sabato 26, domenica 27 aprile 2025

giovedì 1, venerdì 2, sabato 3, domenica 4 maggio 2025

Linea 70 – Tratta Pontasserchio → Pisa

Il centro di Pontasserchio non sarà attraversato. La linea seguirà il percorso regolare lungo via De Gasperi fino all’intersezione con la SP30 via Lungomonte Pisano. Da lì:

svolta a destra su via Lungomonte Pisano in direzione Vecchiano

in direzione Vecchiano inversione di marcia alla rotatoria

ritorno su via Lungomonte Pisano (fermata Pontasserchio Banca)

proseguimento fino alla rotatoria con via San Jacopo

svolta a destra su via Che Guevara, quindi su via San Jacopo in direzione Pisa

Attenzione: non saranno effettuate deviazioni su Lungomonte né sul tratto di Pappiana.

Il percorso proseguirà poi regolarmente in direzione Pisa, transitando da Park Pietrasantina, via Pietrasantina, via Cammeo, via Bonanno, e così via.

Per maggiori dettagli e per consultare la mappa aggiornata della deviazione, si invita a visitare il sito ufficiale di Autolinee Toscane alla pagina:

www.at-bus.it → Avvisi sulla Linea 70

