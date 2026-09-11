Pisa – Virtus Entella 1-4. Brutta sconfitta per i nerazzurri alla Cetilar Arena

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PISA – Tonfo del Pisa (1-4) nell’anticipo contro l’Entella in una gara iniziata male, con il gol dopo appena un minuto di Guiu e finita peggio. Dopo il raddoppio degli ospiti siglato dall’ex Cuppone, l’espulsione di Leris ha ancor più complicato una gara già difficile. Ed il 3-0 realizzato nel recupero di prima frazione di Franzoni ha in pratica scritto la parola fine al match. Non sono serviti i quattro cambi di inizio ripresa di Bianco che non hanno dato i frutti sperati. Un lampo di Correia ha riacceso l’Arena al 73′ , ma il poker di Tirrelli ha mandato in archivio definitivamente il match. Un Pisa troppo brutto per essere vero, una brutta sconfitta da cancellare in fretta con i fischi dell’Arena a testimoniare la serata storta dei ragazzi nerazzurri.

di Antonio Tognoli

PRE-MATCH. Mister Bianco deve rinunciare a Bozhinov ancora alle prese con gli accertamenti dopo il malore di Castellammare di Stabia, oltre che a Esteves, alle prese con un problema muscolare e agli infortunati ormai di più lungo corso come Marras (rientrerà dopo la sosta), Buffon e Lusuardi. Il tecnico nerazzurro recupera invece Moreo che però parte inizialmente dalla panchina. Davanti a Confente ci sono Calabresi, Canestrelli, Coppola e Angori. Centrocampo formato da Leris, Leone e Correia. Vural e Tramoni supportano l’unica punta che è Andrea Petagna. La Virtus Entella che finora ha realizzato un solo punto in classifica, guidata da mister Chiappella, deve rinunciare agli indisponibili Bariti e Mezzoni. Davanti a Del Frate difesa a tre formata da Parodi, Alborghetti e Marconi. L’ex Spezia Vignali e Di Mario sono impiegati sulle fasce laterali. Nella zona nevralgica del campo Squizzato, Franzoni e Benedetti. In attacco la coppia formata dall’ex nerazzurro Cuppone e Guiu. Arbitra l’incontro il Sig. Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo. Alla Cetilar Arena la serata è calda, siamo sui 23 gradi, circa novemila i presenti sugli spalti. Una cinquantina i tifosi della Virtus Entella nel settore ospiti, che hanno seguito la squadra dalla Liguria.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Entella in completo bianco con strisce verticali bianco-azzurre. Fischio d’inizio. Neanche il tempo di iniziare che gli ospiti passano in vantaggio: palla in verticale di Franzoni per Guiu, che solo davanti a Confente lo batte con un diagonale che termina la sua corsa nell’angolino: 0-1. Doccia fredda per la Cetilar Arena con i nerazzurri che si ritrovano sotto dopo appena un minuto di gioco. I nerazzurri sospinti dal pubblico si gettano subito in avanti alla ricerca del pari. Ma è ancora l’Entella a rendersi pericolosa dalle parti di Confente con una conclusione di Di Mario a giro, palla sul fondo. Pisa in difficoltà cerca di reagire. Confente è costretto ad uscire dalla propria area e a sventare in fallo laterale. Grande azione avvolgente del Pisa: Leris crossa da destra, Del Frate respinge corto in uscita: Correia finisce a terra, ma Feliciani lascia correre e assegna solo il corner. Sul ribaltamento di fronte l’Entella va vicino al raddoppio: Guiu fa partire un destro a giro dai 25 metri: il palo salva Confente che sembrava nella circostanza battuto. Sospiro di sollievo per la Cetilar Arena. Il Pisa risponde dalla parte opposta con un destro dal limite di Correia: palla sul fondo con Del Frate in controllo. Dalla parte opposta gli ospiti ci provano ancora dal limite con un destro al volo di Squizzato: palla altissima sopra la traversa. Grande chance per il Pisa: Correia pesca in verticale Petagna che scappa via, il suo diagonale rasoterra, viene deviata da Del Frate che si rifugia in angolo, con la palla che sibila in palo. Poco dopo l’Entella risponde con un colpo di testa molto pericoloso dell’ex Spezia Vignali, palla di poco sul fondo. Fasi concitate del match con Alborghetti, che rimane a terra. Feliciani interrompe il gioco tra i fischi dell’Arena. Nel frattempo viene espulso un componente della panchina dell’Entella. Poco dopo altro filtrante dei liguri, difesa nerazzurra scoperta, Guiu imbecca in mezzo l’ex Cuppone che con il destro batte Confente: 0-2. Al 35′ altra tegola per Bianco.

Il Pisa rimane in dieci per l’espulsione di Leris (rosso diretto) per un fallo da tergo. La gara si fa in salita per i nerazzurri, adesso anche in inferiorità numerica. La squadra di Bianco nel finale ci prova ad accorciare le distanze: una conclusione di Correia, respinta da Del Frate nei pressi della linea di porta dove nè Petagna, nè Coppola riescono a deviare verso la porta con l’Entella che si salva di nuovo in angolo. Dal susseguente corner ci prova Angori con il sinistro, palla lontana dai pali della porta di Del Frate. Sono tre i minuti di recupero concessi da Feliciani.

E al minuto 47′ un pasticcio della difesa nerazzurro causa la terza rete dell’Entella: Canestrelli e Confente non si capiscono, ne approfitta Franzoni che a porta sguarnita da posizione defilata insacca: 0-3. La prima frazione si chiude con un passivo molto pesante per il Pisa. Fischi della Cetilar Arena dopo il duplice fischio di Feliciani.

Andrea Petagna (Pisa) disappointment

IL SECONDO TEMPO. Ben quattro cambi nel Pisa ad inizio ripresa: dentro Caracciolo, Moreo, Zanon e Pittarello che rilevano Canestrelli, Vural, Tramoni e Petagna. Sembra inizialmente un 4-3-2 con il Pisa ridotto in dieci per l’espulsione di Leris al 35′ del primo tempo. Nessun cambio invece per l’Entella forte dei tre gol di vantaggio. I cambi di mister Bianco non danno l’effetto sperato nel primo quarto d’ora della ripresa. Il Pisa non si rende quasi mai pericoloso e gli ospiti sono in pieno controllo del match con tre reti di vantaggio e un uomo in più. Anzi è Coppola a dover sventare un contropiede pericoloso con un tiro cross dell’indemoniato Cuppone. Al minuto 63 è Guiu a calciare alto sopra la traversa e poco dopo sono sempre i liguri a sfiorare il quarto gol con Vignali ancora ben servito da Guiu, dopo l’ennesima sbavatura difensiva del Pisa. Chiappella cambia: dentro Previtali e Tirelli, fuori Vignali e Benedetti. Nel Pisa dentro il giovane Primasso al posto di Calabresi. Il Pisa prova a rientrare in partita al minuto 73. Moreo conquista un angolo. Dalla susseguente azione prolungata Correia (il migliore del Pisa) trova un destro che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali: 1-3. I nerazzurri prendono coraggio. Da un azione sulla corsia mancina di Angori, Pittarello si gira e dal limite dell’area ed impegna Del Frate che si salva in due tempi. Sul capovolgimento di fronte è l’Entella a trovare il poker con una conclusione dal limite di Tirella che si insacca alle spalle di Confente: 1-4. Notte fonda per il Pisa e il passivo al momento si fa pesante in una serata da dimenticare in fretta. Zanon con una bella discesa prova a scuotere i suoi, il suo cross respinto arriva sui piedi di Moreo che con il destro calcia sull’esterno della rete. Poco dopo ancora Pisa rabbiosamente in avanti. Sinistro di Angori deviato in corner. Dalla bandierina il cross per la testa di Caracciolo con la sfera che termina alta.

PISA – ENTELLA 1-4

PISA (4-3-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi (72′ 13 Primasso), 5 Canestrelli (46′ 4 Caracciolo), 26 Coppola, 3 Angori; 7 Leris, 55 Leone, 29 Correia; 21 Vural (46′ 32 Moreo), 10 Tramoni (46′ 72 Zanon); 37 Petagna (46′ 8 Pittarello). 1 Scuffet, 22 Loria, 44 Denoon, 14 Loyola, 17 Rao, 36 Piccinini, 11 Ferrah. All. Paolo Bianco.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 22 Del Frate; 23 Parodi, 27 Alborghetti, 15 Marconi; 8 Vignali (68′ 3 Previtali), 24 Franzoni, 5 Squizzato (83′ 6 Tiritiello), 80 Benedetti (68′ 17 Tirelli), 26 Di Mario; 27 Alborghetti, 10 Cuppone (77′ 32 Forte), 11 Guiu (77′ 18 Annoni). A disp. 12 Torrielli, 91 Colombi, 9 Corona, 16 Turicchia, 39 Motolese, 55 Felippe, 70 Kritta. All. Andrea Chiappella.

ARBITRO: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti; Mastrodonato-Ceolin. 4 Uomo: Maccarini. VAR Gariglio AVAR Massimi

RETI: 1′ Guiu (E), 31′ Cuppone (E), 46′ Franzoni (E); 73′ Correia (P), 80′ Tirelli (E)

NOTE: Angoli 7-2. Ammoniti Parodi (E). Espulso Leris (35′). Rec pt 3′. Spettatori 9.309

Last modified: Settembre 11, 2026